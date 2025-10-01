Фінансові новини
Єврокомісарка Кос відзначила «рекордні» темпи технічної підготовки України до вступу
13:34 01.10.2025 |
Єврокомісарка з розширення Марта Кос відзначила "рекордні" темпи технічної роботи, яка просуває Україну на шляху до ЄС.
Про це вона сказала в інтерв'ю "Укрінформу" під час візиту в Україну.
Кос зауважила, що процес технічної підготовки до вступу України в ЄС може залишатися непомітним для широкого загалу, але він триває рекордними темпами.
"Було б неправильно казати, що процес вступу зупинився. Це зовсім не так у технічній частині. Україна та ЄС показують результат, як ніколи раніше. Як ви знаєте, Україна завершила процес скринінгу законодавства в рекордно короткі терміни. Жодна інша країна-кандидат не спромоглася на це", - сказала Марта Кос.
На питання щодо сценаріїв для обходу вето Угорщини, який, імовірно, спробує просувати голова Євроради Антоніу Кошта, Кос сказала, що поки утримається від деталей.
"Побачимо, яким буде рішення у середу (на євросаміті у Копенгагені. - Ред.). Можливо, ми продовжимо роботу в межах якоїсь робочої групи, і тоді нам знадобиться зелене світло від держав-членів", - зазначила вона.
Також Кос акцентувала, що безвідносно процесів у ЄС Україна може і далі робити свою "домашню роботу" і підвищувати свою готовність.
"Чим більше реформ ми проводимо зараз, тим менше залишиться зробити, коли ми відкриватимемо кластер за кластером... Вам не потрібно чекати на Угорщину для того, щоб впроваджувати реформи. Ми готові супроводжувати вас у просуванні реформ сьогодні, завтра і до кінця", - сказала єврокомісарка.
