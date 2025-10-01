ЄС виступив із заявою у зв’язку з ситуацією на ЗАЕС

У ЄС закликали Росію негайно припинити всі військові операції навколо ЗАЕС, щоб терміново відновити лінії електропостачання.

Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій в середу, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня, йдеться у заяві, ЗАЕС знову втратила підключення до останнього зовнішнього джерела електропостачання.

Це сталося вже вдесяте від початку загарбницької війни Росії проти України - і це найдовше та найсерйозніше відключення, особливо з огляду на те, що бойові дії продовжують перешкоджати ремонту та повторному підключенню ліній електропередач.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити всі військові операції навколо атомної станції, щоб забезпечити термінове відновлення ліній електропостачання", - йдеться у заяві.

Наразі атомна електростанція залежить виключно від аварійних дизельних генераторів, які забезпечують електроенергію для охолодження шести зупинених реакторів та виконання інших ключових функцій ядерної безпеки й захищеності, сказано у заяві.

Тривала втрата електропостачання може зрештою поставити під загрозу роботу систем безпеки станції.

"Росія повинна негайно, безумовно і повністю вивести всі свої війська, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України. Повернення ЗАЕС під повний контроль компетентної та законної української влади є єдиним тривалим рішенням, яке дозволить мінімізувати ризик ядерної аварії з глобальними наслідками", - сказано також у заяві.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що один з генераторів, які живлять Запорізьку атомну станцію на окупованій території, вийшов з ладу.

29 вересня головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомив, що ЗАЕС шість діб залишається без зв'язку з українською енергосистемою, а живлення систем безпеки та систем забезпечують резервні дизельні електростанції.