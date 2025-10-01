Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 09:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС виступив із заявою у зв’язку з ситуацією на ЗАЕС
08:57 01.10.2025 |
У ЄС закликали Росію негайно припинити всі військові операції навколо ЗАЕС, щоб терміново відновити лінії електропостачання.
Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій в середу, повідомляє "Європейська правда".
Минулого тижня, йдеться у заяві, ЗАЕС знову втратила підключення до останнього зовнішнього джерела електропостачання.
Це сталося вже вдесяте від початку загарбницької війни Росії проти України - і це найдовше та найсерйозніше відключення, особливо з огляду на те, що бойові дії продовжують перешкоджати ремонту та повторному підключенню ліній електропередач.
"Ми закликаємо Росію негайно припинити всі військові операції навколо атомної станції, щоб забезпечити термінове відновлення ліній електропостачання", - йдеться у заяві.
Наразі атомна електростанція залежить виключно від аварійних дизельних генераторів, які забезпечують електроенергію для охолодження шести зупинених реакторів та виконання інших ключових функцій ядерної безпеки й захищеності, сказано у заяві.
Тривала втрата електропостачання може зрештою поставити під загрозу роботу систем безпеки станції.
"Росія повинна негайно, безумовно і повністю вивести всі свої війська, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України. Повернення ЗАЕС під повний контроль компетентної та законної української влади є єдиним тривалим рішенням, яке дозволить мінімізувати ризик ядерної аварії з глобальними наслідками", - сказано також у заяві.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що один з генераторів, які живлять Запорізьку атомну станцію на окупованій території, вийшов з ладу.
29 вересня головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомив, що ЗАЕС шість діб залишається без зв'язку з українською енергосистемою, а живлення систем безпеки та систем забезпечують резервні дизельні електростанції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
ТОП-НОВИНИ
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЄС виступив із заявою у зв’язку з ситуацією на ЗАЕС
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
|Качка розповів подробиці, як відбувався процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Зеленський: українські військові розгортають в Данії місію для поширення досвіду захисту від дронів
|У Польщі затримали українця, підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків». Його мають екстрадувати
|У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України
|Нові пакети зброї для України в межах ініціативи PURL вже узгоджують зі США
Бізнес
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos