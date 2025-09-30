Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 21:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Качка розповів подробиці, як відбувався процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
17:12 30.09.2025 |
Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка підсумував процес офіційного скринінгу відповідності українського законодавства до права ЄС.
Подробицями він поділився на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
За словами віцепрем'єра, в процесі скринінгу загалом відбулося 34 двосторонні зустрічі сумарною тривалістю 66 днів.
Участь у двосторонніх зустрічах взяли представники понад 70 органів державної влади, зокрема Верховної Ради України, Кабінету міністрів, міністерств, судової та антикорупційної інфраструктури, правоохоронних органів, незалежних регуляторів та інших установ.
Наймасштабніша делегація в рамках зустрічей у процесі скринінгу склала 343 особи і стосувалася Розділу 24 "Юстиція, свобода та безпека".
У процесі було підготовлено понад 700 презентацій та 9 тисяч сторінок відповідей на опитувальники Єврокомісії.
"Процес скринінгу з Україною був одним із найшвидших порівняно з іншими країнами-кандидатами", - зазначив Качка.
Він нагадав, що рішення про відкриття переговорних Кластерів ухвалюють держави-члени ЄС. "Україна виконала всі умови для старту переговорів по Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС", що підтвердили Єврокомісія, Європарламент і 26 країн ЄС. Наразі очікуємо на остаточне рішення всіх 27 членів", - зазначив віцепрем'єр.
"Паралельно Україна продовжує втілювати реформи, реалізовувати Дорожні карти трансформацій та готує Національну програму адаптації законодавства до права в ЄС", - додав він.
Скринінг - це аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та оцінка готовності до членства. Фінальна, 34-та зустріч у процесі скринінгу, відбулася 30 вересня.
Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.
Нагадаємо, 22 вересня про завершення євроінтеграційного скринінгу оголосила Молдова.
Як відомо, подальше просування переговорного процесу для вступу України в ЄС блокує Угорщина.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.
У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Качка розповів подробиці, як відбувався процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Зеленський: українські військові розгортають в Данії місію для поширення досвіду захисту від дронів
|У Польщі затримали українця, підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків». Його мають екстрадувати
|У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України
|Нові пакети зброї для України в межах ініціативи PURL вже узгоджують зі США
|Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів
Бізнес
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї