Качка розповів подробиці, як відбувався процес скринінгу на шляху до членства в ЄС

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка підсумував процес офіційного скринінгу відповідності українського законодавства до права ЄС.

Подробицями він поділився на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами віцепрем'єра, в процесі скринінгу загалом відбулося 34 двосторонні зустрічі сумарною тривалістю 66 днів.

Участь у двосторонніх зустрічах взяли представники понад 70 органів державної влади, зокрема Верховної Ради України, Кабінету міністрів, міністерств, судової та антикорупційної інфраструктури, правоохоронних органів, незалежних регуляторів та інших установ.

Наймасштабніша делегація в рамках зустрічей у процесі скринінгу склала 343 особи і стосувалася Розділу 24 "Юстиція, свобода та безпека".

У процесі було підготовлено понад 700 презентацій та 9 тисяч сторінок відповідей на опитувальники Єврокомісії.

"Процес скринінгу з Україною був одним із найшвидших порівняно з іншими країнами-кандидатами", - зазначив Качка.

Він нагадав, що рішення про відкриття переговорних Кластерів ухвалюють держави-члени ЄС. "Україна виконала всі умови для старту переговорів по Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС", що підтвердили Єврокомісія, Європарламент і 26 країн ЄС. Наразі очікуємо на остаточне рішення всіх 27 членів", - зазначив віцепрем'єр.

"Паралельно Україна продовжує втілювати реформи, реалізовувати Дорожні карти трансформацій та готує Національну програму адаптації законодавства до права в ЄС", - додав він.

Скринінг - це аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та оцінка готовності до членства. Фінальна, 34-та зустріч у процесі скринінгу, відбулася 30 вересня.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, 22 вересня про завершення євроінтеграційного скринінгу оголосила Молдова.

Як відомо, подальше просування переговорного процесу для вступу України в ЄС блокує Угорщина.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.