Зеленський: українські військові розгортають в Данії місію для поширення досвіду захисту від дронів

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів.

За його словами, військові прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.

«Український досвід - найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської «Стіни дронів» - масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі», - написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що сьогодні Головком Олександр Сирський доповів про перший звіт команди з Данії.

У п'ятницю, 26 вересня, низка країн ЄС та Україна обговорили створення «стіни дронів» для захисту зовнішніх кордонів ЄС. Зазначається, що проєкт матиме два ключових компоненти: система раннього виявлення (мережа детекторів - радари, акустичні сенсори тощо) та засоби знищення або нейтралізації дронів. В інтерв'ю EURACTIV єврокомісар Кубілюс повідомив, що для реалізації «дронової стіни» знадобиться приблизно рік.

Про намір створити такий захист у ЄС почали говорити після масового втручання російських дронів у повітряний простір країн ЄС.

За останні два тижні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

Зокрема, близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. Також 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

Також 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

Міністерство оборони Росії раніше заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

У Кремлі заявили, що погрози країн НАТО збивати російські літаки небезпечні своїми наслідками і є ще одним суттєвим витком напруги поблизу російських кордонів.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

