У Польщі затримали українця, підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків». Його мають екстрадувати

 

У Польщі затримали українця Володимира З., якого Німеччина підозрює у причетності до вибуху на газопроводі «Північний потік». Чоловіка розшукували за європейським ордером на арешт, виданим німецьким судом.

Про це пише RMF24.

Поліція затримала Володимира З. у місті Прушкув та перевела до районної прокуратури у Варшаві. Очікується, що незабаром розпочнеться процедура екстрадиції.

Як повідомив медіа адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький, на думку захисту українця, підстав для його екстрадиції до німецької системи правосуддя немає.

Загалом, з огляду на повномасштабну війну в Україні та той факт, що «Північний потік» належить російській компанії «Газпром», яка фінансує цю діяльність, захист нині не бачить жодної можливості висунути звинувачення будь-кому, хто брав участь у цій діяльності, сказав Папроцький.

Він також зазначив, поки що невідомо, чи брав його клієнт участь у цій диверсійній операції.

Німецькі правоохоронці називають Володимира З. інструктором з дайвінгу. За даними слідства, у вересні 2022 року він приплив з німецького Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі.

Раніше слідчі стверджували, що після підриву він залишився з родиною в Польщі, а коли влітку 2024 року німці звернулися до поляків з проханням затримати його, то чоловік виїхав на автомобілі з дипломатичними номерами.

Більше про підрив «Північних потоків»

У серпні 2024 року газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. А здійснили на звичайній прогулянковій яхті та за відкритими картами морського дна.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план. Але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про операцію та попередила ЦРУ, а США негайно поінформували Німеччину.

ЦРУ також попередило офіс Зеленського припинити операцію, тож Зеленський нібито наказав тодішньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному припинити її. Але генерал, за даними WSJ, проігнорував наказ.
За матеріалами: hromadske.ua
 

