Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Польщі затримали українця, підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків». Його мають екстрадувати
16:23 30.09.2025 |
У Польщі затримали українця Володимира З., якого Німеччина підозрює у причетності до вибуху на газопроводі «Північний потік». Чоловіка розшукували за європейським ордером на арешт, виданим німецьким судом.
Про це пише RMF24.
Поліція затримала Володимира З. у місті Прушкув та перевела до районної прокуратури у Варшаві. Очікується, що незабаром розпочнеться процедура екстрадиції.
Як повідомив медіа адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький, на думку захисту українця, підстав для його екстрадиції до німецької системи правосуддя немає.
Загалом, з огляду на повномасштабну війну в Україні та той факт, що «Північний потік» належить російській компанії «Газпром», яка фінансує цю діяльність, захист нині не бачить жодної можливості висунути звинувачення будь-кому, хто брав участь у цій діяльності, сказав Папроцький.
Він також зазначив, поки що невідомо, чи брав його клієнт участь у цій диверсійній операції.
Німецькі правоохоронці називають Володимира З. інструктором з дайвінгу. За даними слідства, у вересні 2022 року він приплив з німецького Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі.
Раніше слідчі стверджували, що після підриву він залишився з родиною в Польщі, а коли влітку 2024 року німці звернулися до поляків з проханням затримати його, то чоловік виїхав на автомобілі з дипломатичними номерами.
Більше про підрив «Північних потоків»
У серпні 2024 року газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. А здійснили на звичайній прогулянковій яхті та за відкритими картами морського дна.
За даними видання, президент України Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план. Але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про операцію та попередила ЦРУ, а США негайно поінформували Німеччину.
ЦРУ також попередило офіс Зеленського припинити операцію, тож Зеленський нібито наказав тодішньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному припинити її. Але генерал, за даними WSJ, проігнорував наказ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: українські військові розгортають в Данії місію для поширення досвіду захисту від дронів
|У Польщі затримали українця, підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків». Його мають екстрадувати
|У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України
|Нові пакети зброї для України в межах ініціативи PURL вже узгоджують зі США
|Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
Бізнес
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї