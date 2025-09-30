Фінансові новини
Нові пакети зброї для України в межах ініціативи PURL вже узгоджують зі США
12:28 30.09.2025 |
Для України в межах ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) вже профінансовано кілька пакетів американського озброєння. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
"Ініціатива PURL є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України. Вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати", - написав він.
За словами Володимира Зеленського, із серпня партнери України профінансували наступні пакети озброєння:
- Нідерланди - $578 млн (перший пакет);
- Данія, Норвегія, Швеція разом - 495 млн (другий пакет);
Крім того, Німеччина оголосила про намір профінансувати третій пакет на $500 млн, а Канада - четвертий на $500 млн.
Водночас глава держави зазначив, що п'ятий і шостий пакети зараз узгоджуються з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній п'ятий пакет.
"Наша мета - забезпечувати 1 мільярд доларів (США - ред.) на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал. Ми вдячні кожному партнеру за такі важливі внески. Разом ми зміцнюємо нашу оборону та наближаємо справедливий і тривалий мир", - зауважив Володимир Зеленський.
Раніше Президент України заявляв, що у перших двох пакетах допомоги в межах ініціативи PURL передбачені ракети для систем ППО Patriot та реактивних систем HIMARS.
Як відомо, ініціатива PURL запрацювала влітку 2025 року. Вона створена спільно НАТО та США і спрямована на швидке постачання американського озброєння, яке для України фінансують партнери.
