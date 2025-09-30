Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що запропонувала ідею щодо надання Україні "репараційної позики" на базі заморожених російських активів.

Про це вона сказала на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила фон дер Ляєн, ЄС потрібне більш структурне рішення для військової підтримки України.

"І саме тому я висунула ідею репараційної позики, яка базуватиметься на заморожених російських активах", - сказала вона.

Президентка ЄК пояснила, що позика надаватиметься не одним платежем, "а траншами і з певними умовами".

"І ми зміцнимо власну оборонну промисловість, забезпечивши, щоб частина кредиту пішла на закупівлі в Європі і з Європою", - додала вона.

Фон дер Ляєн окремо наголосила, що не буде жодного вилучення російських активів.

"Україна має повертати кредит, якщо Росія платить репарації", - зауважила вона.

ЗМІ раніше повідомили, що Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 млрд євро.

За даними "Європейської правди", ідею репараційного кредиту обговорять міністри фінансів "Групи семи" наприкінці поточного тижня.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес