Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що запропонувала ідею щодо надання Україні "репараційної позики" на базі заморожених російських активів.

Про це вона сказала на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила фон дер Ляєн, ЄС потрібне більш структурне рішення для військової підтримки України.

"І саме тому я висунула ідею репараційної позики, яка базуватиметься на заморожених російських активах", - сказала вона.

Президентка ЄК пояснила, що позика надаватиметься не одним платежем, "а траншами і з певними умовами".

"І ми зміцнимо власну оборонну промисловість, забезпечивши, щоб частина кредиту пішла на закупівлі в Європі і з Європою", - додала вона.

Фон дер Ляєн окремо наголосила, що не буде жодного вилучення російських активів.

"Україна має повертати кредит, якщо Росія платить репарації", - зауважила вона.

ЗМІ раніше повідомили, що Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 млрд євро.

За даними "Європейської правди", ідею репараційного кредиту обговорять міністри фінансів "Групи семи" наприкінці поточного тижня.