Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів
12:22 30.09.2025 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що запропонувала ідею щодо надання Україні "репараційної позики" на базі заморожених російських активів.
Про це вона сказала на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначила фон дер Ляєн, ЄС потрібне більш структурне рішення для військової підтримки України.
"І саме тому я висунула ідею репараційної позики, яка базуватиметься на заморожених російських активах", - сказала вона.
Президентка ЄК пояснила, що позика надаватиметься не одним платежем, "а траншами і з певними умовами".
"І ми зміцнимо власну оборонну промисловість, забезпечивши, щоб частина кредиту пішла на закупівлі в Європі і з Європою", - додала вона.
Фон дер Ляєн окремо наголосила, що не буде жодного вилучення російських активів.
"Україна має повертати кредит, якщо Росія платить репарації", - зауважила вона.
ЗМІ раніше повідомили, що Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 млрд євро.
За даними "Європейської правди", ідею репараційного кредиту обговорять міністри фінансів "Групи семи" наприкінці поточного тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України
|Нові пакети зброї для України в межах ініціативи PURL вже узгоджують зі США
|Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
Бізнес
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло