Польща продовжить платити за українські термінали Starlink: Навроцький підписав закон

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У час війни ця технологія має критичне значення - щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку. [...] Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України", - зазначив український віцепремʼєр.

Федоров додав, що зараз в Україні працює понад 50 000 терміналів Starlink. Більш ніж 29 000 із них передали наші польські партнери.

Для України Starlink - критично важливий інструмент зв'язку на лінії фронту, стійкий до хакерських атак та засобів радіоелектронної боротьби. Жоден інший альтернативний варіант поки що не може зрівнятися зі Starlink за масштабом і вартістю.