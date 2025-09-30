Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща продовжить платити за українські термінали Starlink: Навроцький підписав закон

 

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У час війни ця технологія має критичне значення - щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку. [...] Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України", - зазначив український віцепремʼєр.

Федоров додав, що зараз в Україні працює понад 50 000 терміналів Starlink. Більш ніж 29 000 із них передали наші польські партнери.

Для України Starlink - критично важливий інструмент зв'язку на лінії фронту, стійкий до хакерських атак та засобів радіоелектронної боротьби. Жоден інший альтернативний варіант поки що не може зрівнятися зі Starlink за масштабом і вартістю.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

