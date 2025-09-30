У ЄС розповіли, як намагаються розблокувати переговори про вступ з Україною

Президент Євроради Антоніу Кошта на саміті Євроради в Копенгагені 1 жовтня обговорить з лідерами можливість розблокувати переговорні розділи з Україною в обхід угорського вето. Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

«Президент Європейської Ради під час турне столицями (держав ЄС - ред.) вивчав із лідерами можливості зміни переговорних рамок для країн-кандидатів, щоб розділи можна було відкрити кваліфікованою більшістю», - зазначив співрозмовник журналістів.

Водночас, зауважив посадовець, закривати переговорні розділи задля подальшого прогресу все ще вимагатиме одностайної згоди країн-членів. На практиці це означає, що на певному етапі згода Угорщини, щоб рухатися вперед, все рівно буде потрібна.

Чиновник ЄС зазначив, що ідея не нова - кілька років тому цей підхід уже пропонували Німеччина й Словаччина. Тоді його не вдалося запровадити.

«Президент Євроради розуміє, що є терміновість, тому варто повернути це питання на розгляд... Нам потрібно під час певних контактів у кулуарах оцінити, чи доцільно йти цим шляхом», - зазначив посадовець.

Співрозмовник журналістів також визнав, що саме по собі запровадження цієї процедури вимагатиме згоди всіх держав-членів. Тобто Угорщина має погодитися на схему, за якої її згода на певних відрізках євроінтеграційного шляху держав-кандидатів не потрібна. На запитання журналістів щодо парадоксальності цього кроку чиновник відповів, що «президент Євроради спробує це лише тоді, коли побачить, що є шанс».

«У нього не складається враження, що це абсолютно неможливо. І доки це не буде повністю неможливим, він продовжуватиме свої контакти... Звісно, він не Дон Кіхот, тому він захоче рухатися вперед з чимось, що не є неможливим. І саме тому він зв'язувався та вів переговори з усіма 27 членами», - зазначив посадовець ЄС.

1-2 жовтня у Копенгагені пройдуть саміти Євроради та Європейської політичної спільноти. До першого заходу український президент Володимир Зеленський долучиться онлайн, на другому очікується його особиста присутність. На порядку денному лідерів - безпекові питання, Україна, Ізраїль тощо.