МЗС України про заборону українських медіа в Угорщині: Уряду Орбана краще, коли він далі від правди
23:06 29.09.2025 |
У Міністерстві закордонних справ України пояснили різницю між блокуванням угорських сайтів в Україні й забороною українських медіа в Угорщині.
Про це йдеться в дописі речника МЗС Георгія Тихого.
Як зазначив Тихий, різниця полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Віктора Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що ґрунтується на фактах. Він зауважив, що для уряду Орбана «що далі від правди, то краще».
Нагадаємо, міністр канцелярії прем'єр-міністр Угорщини Гергей Гуляш 29 вересня заявив про блокування 12 українських видань, серед них hromadske, ТСН, «Українська правда», NV, LB.ua.
За його словами, у такий спосіб Угорщина відповіла на заборону угорських видань в Україні. Йдеться, зокрема, про такі видання Origo та Demokrata.
Гуляш заявив, що в Україні доступ до цих сайтів обмежили, «бо вони наважилися критично висвітлювати політику санкцій проти росії, військову підтримку України, зображати Європейський Союз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації», а також писали про «вплив діяльності Фонду Сороса».
Погіршення відносин між Україною та Угорщиною
В останні тижні відносини між Україною та Угорщиною погіршилися. Ще наприкінці серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про заборону на в'їзд для командира української військової частини, яка здійснила напад на нафтопровід «Дружба». У відповідь Україна вручила послу Угорщини ноту протесту.
Згодом Сіярто пригадав результати референдуму від угорського уряду, які нібито засвідчили, що угорці проти членства України в ЄС через буцімто загрози для фермерів, ринку праці та безпеки. Далі Україна заборонила в'їзд трьом угорським військовим у відповідь на подібне рішення угорської сторони.
А 26 вересня Збройні сили України зафіксували над територією Закарпатської області дрон, який залетів з Угорщини. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі цього інциденту сказав, що «ніхто не хоче атакувати Україну», назвавши її «несуверенною» державою.
