Зеленський запропонував партнерам створити «спільний щит» для захисту від російських загроз

Україна запропонувала Польщі та іншим західним партнерам створити «спільний щит» проти російських повітряних загроз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

Він пригадав нещодавні інциденти про 19 дронів, які залетіли до Польщі, російські винищувачі, які порушували повітряний простір Естонії, а також про дрони рф на півночі Європи.

«Отже, Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, справді надійний щит проти російських повітряних загроз. І це можливо. Україна може протистояти всім типам російських дронів і ракет», - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що якщо країни діятимуть разом, то матимуть достатньо зброї та виробничих потужностей, аби захистити себе від російських повітряних загроз.

«Якщо росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну. І нам доведеться шукати інші шляхи спільного виходу», - зазначив український лідер.

Він також додав, що «з'являється дедалі більше доказів» того, що росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів.

«Якщо танкери, які використовує росія, слугують платформами для безпілотників, то такі танкери не повинні вільно діяти в Балтійському морі. Це фактично військова діяльність росії проти європейських країн. Тому Європа має право закрити протоки та морські шляхи, щоб захистити себе», - наголосив президент України.

Порушення повітряного простору в Європі

З кінця серпня в країнах Європи фіксуються порушення повітряного простору, як-от проліт невідомих дронів над місцевими аеропортами.

Ситуація загострилася в ніч проти 10 вересня, коли росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами: кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі, і там щодо них уперше застосували зброю з літаків. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів.

13 вересня винищувачі F-16 у Румунії виявили безпілотник у національному повітряному просторі й відстежили його рух до приблизно 20 кілометрів на південний захід від комуни Кілія-Веке, доки він зник із радарів.

19 вересня відразу три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин. Того самого дня Прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

У відповідь на це НАТО запустило ініціативу «Східний вартовий» для посилення оборони східного флангу Європи, що, серед іншого, передбачає розгортання сухопутних військ у восьми країнах. А також протягом року ЄС планує створити «стіну дронів».