Лідери ЄС можуть затвердити «репараційний кредит» для України на саміті у жовтні – Politico

 

Лідери ЄС сподіваються досягти офіційного рішення щодо репараційного кредиту для України наприкінці жовтня. Про це пише Politico.

Видання зазначило, що Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету близько $23 млрд, і у ЄС буде лише кілька місяців, щоб надати значну суму.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що знайшла відповідь у вигляді "репараційного кредиту" на 140 млрд євро, який фінансуватиметься коштом заморожених російських активів.

У статті йдеться про те, що Єврокомісія знайшла юридичний "обхідний шлях", щоб виключити Угорщину з процесу ухвалення рішень щодо цих коштів. Лідери обговорять план у середу, а потім сподіваються досягти офіційного рішення на другому саміті наприкінці жовтня, зазначило видання.

"Мета [саміту ЄС у Копенгагені 1 жовтня] - отримати достатню підтримку від інших країн для ізоляції [прем'єра Угорщини Віктора] Орбана. Ми перебуваємо в сірій зоні", - сказав Politico дипломат ЄС.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

