Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 23:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лідери ЄС можуть затвердити «репараційний кредит» для України на саміті у жовтні – Politico
16:58 29.09.2025 |
Лідери ЄС сподіваються досягти офіційного рішення щодо репараційного кредиту для України наприкінці жовтня. Про це пише Politico.
Видання зазначило, що Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету близько $23 млрд, і у ЄС буде лише кілька місяців, щоб надати значну суму.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що знайшла відповідь у вигляді "репараційного кредиту" на 140 млрд євро, який фінансуватиметься коштом заморожених російських активів.
У статті йдеться про те, що Єврокомісія знайшла юридичний "обхідний шлях", щоб виключити Угорщину з процесу ухвалення рішень щодо цих коштів. Лідери обговорять план у середу, а потім сподіваються досягти офіційного рішення на другому саміті наприкінці жовтня, зазначило видання.
"Мета [саміту ЄС у Копенгагені 1 жовтня] - отримати достатню підтримку від інших країн для ізоляції [прем'єра Угорщини Віктора] Орбана. Ми перебуваємо в сірій зоні", - сказав Politico дипломат ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
|Українські бійці вдарили ракетою «Нептун» по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|МЗС України про заборону українських медіа в Угорщині: Уряду Орбана краще, коли він далі від правди
|Зеленський запропонував уряду створити 1000 годин українського контенту
|Зеленський запропонував партнерам створити «спільний щит» для захисту від російських загроз
|Лідери ЄС можуть затвердити «репараційний кредит» для України на саміті у жовтні – Politico
|Уряд Угорщини заборонив низку українських медіа
|Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
Бізнес
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції