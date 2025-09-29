Лідери ЄС можуть затвердити «репараційний кредит» для України на саміті у жовтні – Politico

Лідери ЄС сподіваються досягти офіційного рішення щодо репараційного кредиту для України наприкінці жовтня. Про це пише Politico.

Видання зазначило, що Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету близько $23 млрд, і у ЄС буде лише кілька місяців, щоб надати значну суму.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що знайшла відповідь у вигляді "репараційного кредиту" на 140 млрд євро, який фінансуватиметься коштом заморожених російських активів.

У статті йдеться про те, що Єврокомісія знайшла юридичний "обхідний шлях", щоб виключити Угорщину з процесу ухвалення рішень щодо цих коштів. Лідери обговорять план у середу, а потім сподіваються досягти офіційного рішення на другому саміті наприкінці жовтня, зазначило видання.

"Мета [саміту ЄС у Копенгагені 1 жовтня] - отримати достатню підтримку від інших країн для ізоляції [прем'єра Угорщини Віктора] Орбана. Ми перебуваємо в сірій зоні", - сказав Politico дипломат ЄС.