Уряд Угорщини заборонив низку українських медіа
16:40 29.09.2025 |
Угорський уряд вирішив заборонити низку українських видань. Про це повідомив у понеділок у Facebook керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, передає "Європейська правда".
У середині вересня Україна заборонила кілька іноземних газет, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.
За словами Гуяша, Україна була стурбована тим, що ці газети "наважилися критично писати про політику санкцій проти росіян і збройну підтримку України", а також тим, що вони зображували ЄС і НАТО як фрагментовані і неефективні організації.
"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні запроваджує дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні в Угорщині", - написав міністр.
"Не думаю, що багато хто читає "Українську правду" або навіть хоче її читати. Однак суверенна країна повинна дати пропорційну відповідь на абсолютно необґрунтовану атаку", - написав він. Згідно з дописом Гуяша, до заборонених українських медіа належать:
* tsn.ua
* oboz.ua
* anons-zak.com.ua
* ungvar.uz.ua
* zakarpattya.net.ua
* pravda.com.ua
* hromadske.ua
* nv.ua
* lb.ua
* insiderinfo.com.ua
* uaonline.com.ua
* eurointegration.com.ua
Угорський портал Telex нагадує, що Росія вже вживала подібних заходів раніше, наприклад, минулого року вона заборонила портал 444.hu, що зробило його єдиним угорським медіапродуктом, забороненим в країні.
Минулого року Гергей Гуяш заявив, що "я не схвалював би, якби 444 був десь заборонений". Пресслужба прем'єр-міністра Угорщини, побоюючись російських заходів у відповідь, вважала за краще не реагувати на цю заборону. Схоже, що це занепокоєння не виникло в реакції на українське рішення.
На виборах в Угорщині, запланованих на квітень 2026 року, угорський премʼєр постане перед найбільшим викликом своїй 15-річній владі.
Колишній учасник політичного кола Орбана, Петер Мадяр очолює партію, що має шанси вперше з 2010 року перемогти "Фідес" на парламентських виборах.
