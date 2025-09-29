Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Угорщини заборонив низку українських медіа

 

Угорський уряд вирішив заборонити низку українських видань. Про це повідомив у понеділок у Facebook керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, передає "Європейська правда".

У середині вересня Україна заборонила кілька іноземних газет, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

За словами Гуяша, Україна була стурбована тим, що ці газети "наважилися критично писати про політику санкцій проти росіян і збройну підтримку України", а також тим, що вони зображували ЄС і НАТО як фрагментовані і неефективні організації.

"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні запроваджує дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні в Угорщині", - написав міністр.

"Не думаю, що багато хто читає "Українську правду" або навіть хоче її читати. Однак суверенна країна повинна дати пропорційну відповідь на абсолютно необґрунтовану атаку", - написав він. Згідно з дописом Гуяша, до заборонених українських медіа належать:

* tsn.ua
* oboz.ua
* anons-zak.com.ua
* ungvar.uz.ua
* zakarpattya.net.ua
* pravda.com.ua
* hromadske.ua
* nv.ua
* lb.ua
* insiderinfo.com.ua
* uaonline.com.ua
* eurointegration.com.ua

Угорський портал Telex нагадує, що Росія вже вживала подібних заходів раніше, наприклад, минулого року вона заборонила портал 444.hu, що зробило його єдиним угорським медіапродуктом, забороненим в країні.

Минулого року Гергей Гуяш заявив, що "я не схвалював би, якби 444 був десь заборонений". Пресслужба прем'єр-міністра Угорщини, побоюючись російських заходів у відповідь, вважала за краще не реагувати на цю заборону. Схоже, що це занепокоєння не виникло в реакції на українське рішення.

На виборах в Угорщині, запланованих на квітень 2026 року, угорський премʼєр постане перед найбільшим викликом своїй 15-річній владі.

Колишній учасник політичного кола Орбана, Петер Мадяр очолює партію, що має шанси вперше з 2010 року перемогти "Фідес" на парламентських виборах.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

