29.09.25
09:58
Швеція підтримує надання Україні «репараційного кредиту» - Підласа
09:23 29.09.2025 |
Швеція підтримує надання Україні так званого репараційного кредиту.
Про це повідомила глава бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа після зустрічі з послом Швеції в Україні Мартіном Обергом.
"Мова іде про пряму бюджету підтримку у розмірі до 130 млрд євро (тому, що з 175 млрд євро наявних у Бельгії заморожених російських активів - 45 млрд євро потрібно повернути країнам "Великої сімки" за надані ERA loans в 2025)", - розповіла Підласа.
Вона зазначила, що механізм "репараційного кредиту" передбачає, що де-факто російські гроші перейдуть в користування Україні, а де-юре право вимоги, зокрема, у формі безвідсоткових цінних паперів, залишиться у Центробанку РФ, тому Україна буде зобов'язана повертати цей кредит тільки тоді і якщо РФ виплатить репарації за шкоду, завдану Україні.
Підласа вважає, що цього не відбудеться ніколи.
Вона також зазначила, що розмір фінансування може бути меншим ніж 130 млрд євро, оскільки, визначаючи розмір фінансування, Євросоюз орієнтуватиметься на підтверджену МВФ потребу в зовнішньому фінансуванні українського бюджету, а МВФ буде наполягати на утриманні дефіциту бюджету в розумних межах.
"Крім того, не варто розраховувати, що ці гроші прийдуть одномоментно чи навіть за один рік. Імовірніше - надходження будуть розбиті на транші, як і зазвичай це відбувається з макрофінансовою допомогою ЄС.
Попередньо рішення про "репараційний кредит" має увалюватись усіма країнами-членами одноголосно, що поки що накладає велику невизначеність на перспективи реалізації механізму", - написала Підласа у Фейсбук.
