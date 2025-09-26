Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Бельгії розкритикував пропозицію «репараційного кредиту» Україні за рахунок активів РФ
14:44 26.09.2025 |
Прем'єр-міністр Бельгії розкритикував пропозицію Європейської комісії використовувати заморожені активи російського центрального банку для фінансування "репараційного кредиту" Україні.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав на полях Генасамблеї ООН, його цитує Euractiv.
Його заява ставить під сумнів плани Єврокомісії щодо ширшого використання грошових коштів, пов'язаних із замороженими активами РФ, для підтримки бюджетних потреб Києва та відновлення країни.
Більшість активів зберігаються в Euroclear, брюссельському кліринговому центрі, що робить Бельгію ключовим гравцем у переговорах ЄС.
"Забрати гроші Путіна і залишити ризики (Бельгії)? Цього не буде, хочу чітко сказати", - заявив бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер.
"Якщо країни побачать, що гроші центральних банків можуть зникнути, щойно європейські політики вважатимуть це за потрібне, вони можуть вирішити вивести свої резерви з єврозони", - додав він.
Його коментарі пролунали після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав план Єврокомісії в колонці, опублікованій у Financial Times у четвер.
"Я виступаю за мобілізацію фінансових ресурсів у масштабах, які забезпечать військову стійкість України на кілька років", - написав Мерц.
У завуальованій шпильці на адресу німецького колеги Де Вевер закликав інших лідерів ЄС "говорити й напрацьовувати рішення, а не просто щодня ділитися думками". "Мене це доволі дратує", - додав він.
Представник бельгійської влади пізніше уточнив, що Бельгія не відкидає план Єврокомісії категорично, але хоче побачити значно більше деталей, перш ніж потенційно погодитися.
"Ми завжди розглядаємо пропозиції комісії конструктивно та уважно", - зазначив він.
Представник Єврокомісії у відповідь сказав, що вони не коментують коментарі, але євроінституція активно працює над підготовкою пропозиції.
Дипломати ЄС обговорять план комісії на зустрічі в Брюсселі в п'ятницю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
|Прем'єр Бельгії розкритикував пропозицію «репараційного кредиту» Україні за рахунок активів РФ
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|Спрощену процедуру розгляду євроінтеграційних ініціатив пропонують затвердити у Верховній Раді
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Навроцькому не сподобались слова Зеленського про здатність Польщі збивати дрони
Бізнес
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам