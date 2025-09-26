Авторизация

Прем'єр Бельгії розкритикував пропозицію «репараційного кредиту» Україні за рахунок активів РФ

 

Прем'єр-міністр Бельгії розкритикував пропозицію Європейської комісії використовувати заморожені активи російського центрального банку для фінансування "репараційного кредиту" Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на полях Генасамблеї ООН, його цитує Euractiv.

Його заява ставить під сумнів плани Єврокомісії щодо ширшого використання грошових коштів, пов'язаних із замороженими активами РФ, для підтримки бюджетних потреб Києва та відновлення країни.

Більшість активів зберігаються в Euroclear, брюссельському кліринговому центрі, що робить Бельгію ключовим гравцем у переговорах ЄС.

"Забрати гроші Путіна і залишити ризики (Бельгії)? Цього не буде, хочу чітко сказати", - заявив бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер.

"Якщо країни побачать, що гроші центральних банків можуть зникнути, щойно європейські політики вважатимуть це за потрібне, вони можуть вирішити вивести свої резерви з єврозони", - додав він.

Його коментарі пролунали після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав план Єврокомісії в колонці, опублікованій у Financial Times у четвер.

"Я виступаю за мобілізацію фінансових ресурсів у масштабах, які забезпечать військову стійкість України на кілька років", - написав Мерц.

У завуальованій шпильці на адресу німецького колеги Де Вевер закликав інших лідерів ЄС "говорити й напрацьовувати рішення, а не просто щодня ділитися думками". "Мене це доволі дратує", - додав він.

Представник бельгійської влади пізніше уточнив, що Бельгія не відкидає план Єврокомісії категорично, але хоче побачити значно більше деталей, перш ніж потенційно погодитися.

"Ми завжди розглядаємо пропозиції комісії конструктивно та уважно", - зазначив він.

Представник Єврокомісії у відповідь сказав, що вони не коментують коментарі, але євроінституція активно працює над підготовкою пропозиції.

Дипломати ЄС обговорять план комісії на зустрічі в Брюсселі в п'ятницю.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5050  0,00 0,01
EUR 48,4750  0,00 0,00 48,5050  0,00 0,01

Бізнес