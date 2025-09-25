Фінансові новини
Навроцькому не сподобались слова Зеленського про здатність Польщі збивати дрони
23:00 25.09.2025 |
Польський президент Кароль Навроцький сказав, що йому не сподобалось, як український візаві Володимир Зеленський прокоментував збиття російських дронів над Польщею.
Як пише "Європейська правда", про це Навроцький сказав в інтервʼю порталу Fakt.
Навроцький прокоментував слова Зеленського в останньому інтервʼю Sky News, де той говорив, що Польща не перебуває у стані війни і не готова до масових нальотів безпілотників.
"Але навіть якщо порівняти: 810 (атакували Україну. - Ред.), а ми збили понад 700, а в них було, здається, 19 дронів і збили чотири. У них не було ракет чи балістики. І, звичайно, вони не зможуть врятувати людей, якщо відбудеться масований напад", - сказав український президент.
Навроцький сказав, що йому "не сподобалися ці слова президента Зеленського", хоча він і розуміє, що Зеленський мав на увазі досвід, який здобула Україна кров'ю своїх солдатів і цивільних.
На його думку, президент України мав на увазі необхідність Польщі мати більш ефективні засоби протидії дронам, "хоча визнаю, що він міг би висловити це інакше".
"Розвиток антидронних військ і загалом збройних сил України можливий завдяки великій солідарності європейських країн і країн поза межами Європейського Союзу, підтримці, яку ми надаємо Україні. Ця заява могла бути висловлена в більш дипломатичному тоні", - додав Навроцький.
