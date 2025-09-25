Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Атаку на порт Новоросійська 24 вересня здійснило ГУР: роботу нафтових терміналів паралізовано

 

24 вересня бійці Головного управління розвідки Міноборони України атакували морськими дронами морські порти в Новоросійську та Туапсе у рф.

Про це hromadske повідомило джерело в силових структурах.

За словами співрозмовника, унаслідок атаки робота нафтоналивного комплексу «Транснефти» та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска, була паралізована.

Саме на цих об'єктах росіяни завантажують нафтою свої танкери, зокрема й ті, що входять до так званого «тіньового флоту».



Також морські дрони ГУР підірвали нафтоналивний пірс одного з найбільших терміналів держави-агресора росії в порту Туапсе.

Як повідомило джерело hromadske, вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.

Раніше в компанії «Каспійський трубопровідний консорціум», яка займається транспортуванням казахстанської та російської нафти до світових ринків і керує нафтопроводом «Тенгіз - Новоросійськ», заявили, що внаслідок ударів по Новоросійську постраждав і їхній офіс.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес