Фінансові новини
- |
- 25.09.25
- |
- 19:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Атаку на порт Новоросійська 24 вересня здійснило ГУР: роботу нафтових терміналів паралізовано
16:52 25.09.2025 |
24 вересня бійці Головного управління розвідки Міноборони України атакували морськими дронами морські порти в Новоросійську та Туапсе у рф.
Про це hromadske повідомило джерело в силових структурах.
За словами співрозмовника, унаслідок атаки робота нафтоналивного комплексу «Транснефти» та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска, була паралізована.
Саме на цих об'єктах росіяни завантажують нафтою свої танкери, зокрема й ті, що входять до так званого «тіньового флоту».
Також морські дрони ГУР підірвали нафтоналивний пірс одного з найбільших терміналів держави-агресора росії в порту Туапсе.
Як повідомило джерело hromadske, вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.
Раніше в компанії «Каспійський трубопровідний консорціум», яка займається транспортуванням казахстанської та російської нафти до світових ринків і керує нафтопроводом «Тенгіз - Новоросійськ», заявили, що внаслідок ударів по Новоросійську постраждав і їхній офіс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
|Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
|ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
|WSJ дізналось, що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Сибіга каже, що Рубіо прийняв запрошення відвідати Україну
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський
|Атаку на порт Новоросійська 24 вересня здійснило ГУР: роботу нафтових терміналів паралізовано
|Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
|Ірландія виділить Україні 35 мільйонів євро для підтримки населення
Бізнес
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія
|Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій