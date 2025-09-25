Атаку на порт Новоросійська 24 вересня здійснило ГУР: роботу нафтових терміналів паралізовано

24 вересня бійці Головного управління розвідки Міноборони України атакували морськими дронами морські порти в Новоросійську та Туапсе у рф.

Про це hromadske повідомило джерело в силових структурах.

За словами співрозмовника, унаслідок атаки робота нафтоналивного комплексу «Транснефти» та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска, була паралізована.

Саме на цих об'єктах росіяни завантажують нафтою свої танкери, зокрема й ті, що входять до так званого «тіньового флоту».









Також морські дрони ГУР підірвали нафтоналивний пірс одного з найбільших терміналів держави-агресора росії в порту Туапсе.

Як повідомило джерело hromadske, вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.

Раніше в компанії «Каспійський трубопровідний консорціум», яка займається транспортуванням казахстанської та російської нафти до світових ринків і керує нафтопроводом «Тенгіз - Новоросійськ», заявили, що внаслідок ударів по Новоросійську постраждав і їхній офіс.