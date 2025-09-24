Авторизация

Зеленський на Радбезі ООН розповів, як війну можна зупинити силою

 

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН щодо України закликав країни діяти силою, щоб зупинити війну Росії проти України. Зокрема, за його словами, важливо позбавити Кремль можливості вести війну в небі.

«Ось один із прикладів того, як війну можна зупинити силою: якщо ми зможемо зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи протидії російським ракетам і безпілотникам, це змусить Росію припинити свої атаки з повітря, адже все можна буде збити. І тоді Путін буде змушений сидіти тут або на іншому поважному майданчику й шукати перемир'я на землі. Якщо війни не буде в небі, Росія не зможе продовжувати воювати на землі. Я говорив про це з президентом Трампом та іншими лідерами», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна разом із понад 30 країнами будує «нову архітектуру безпеки», і наголосив, що Будапештський меморандум, «покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився».

«Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією і вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів. Реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку Росія не зможе перетнути знову», - сказав голова держави.

За словами Зеленського, при тому, що Україна підтримує всі пропозиції президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню і переговорів із Росією для встановлення миру, «Росія завжди каже «ні» або намагається заплутати всіх, щоб не допустити навіть припинення вогню».

Як заявив президент, на зустрічі з американським лідером вони обговорили «кілька хороших ідей». «Сподіваюся, що вони спрацюють. Я вдячний за цю зустріч. І ми розраховуємо, що дії Америки підштовхнуть Росію до миру. Москва боїться Америки й завжди зважає на неї», - додав Зеленський.

Трамп 23 вересня понад годину спілкувався з Зеленським.

Після цих зустрічей президент США написав у соцмережах, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію країни «у її первісному вигляді».

«З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним варіантом», - написав він.

Трамп зауважив, що Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну, на перемогу в якій «справжній військовій силі» знадобилося б менше тижня, «це не додає Росії престижу».
За матеріалами: radiosvoboda.org
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

