Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що "ще зарано відповідати на питання" щодо надання Вашингтоном гарантій безпеки Україні, але сподівається на обговорення цього пізніше.

Відповідаючи на питання журналіста під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку щодо готовності США надати Україні гарантії безпеки, Трамп сказав, що "це буде пізніше".

"Ми поговоримо про це. Сподіваюся, ми зможемо поговорити про це трохи пізніше. Ще зарано відповідати на це питання", - сказав Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

