САП: суд наклав арешт на будинок і земельну ділянку очільника Держмитниці

17:05 23.09.2025 |

Політика

 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду позов про визнання необґрунтованими активів вартістю понад 3,2 млн гривень, якими користується чинний керівник голови Державної митної служби. Ім'я підозрюваного у повідомленні прокуратури не зазначається, обов'язки голови відомства виконує Сергій Звягінцев.

На початку 2025 року він отримав підозру в недекларуванні майна - житлового будинку в Іванковичах під Києвом площею 236,8 кв. м та земельної ділянки, де він розташований. Слідство стверджує, що Звягінцев оформив нерухомість на батька дружини, хоча фактичним власником є він і його сім'я.

Тепер будинок і земельну ділянку можуть конфіскувати.

САП: суд наклав арешт на будинок і земельну ділянку очільника Держмитниці

 

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ці активи в порядку забезпечення позову.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України - подання неправдивих відомостей у декларації. За цією статтею передбачено штраф до 85 000 грн, громадські роботи або обмеження волі до двох років. Також суд може заборонити обіймати посади до трьох років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

