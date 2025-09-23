Фінансові новини
23.09.25
- 19:15
RSS
мапа сайту
САП: суд наклав арешт на будинок і земельну ділянку очільника Держмитниці
17:05 23.09.2025 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду позов про визнання необґрунтованими активів вартістю понад 3,2 млн гривень, якими користується чинний керівник голови Державної митної служби. Ім'я підозрюваного у повідомленні прокуратури не зазначається, обов'язки голови відомства виконує Сергій Звягінцев.
На початку 2025 року він отримав підозру в недекларуванні майна - житлового будинку в Іванковичах під Києвом площею 236,8 кв. м та земельної ділянки, де він розташований. Слідство стверджує, що Звягінцев оформив нерухомість на батька дружини, хоча фактичним власником є він і його сім'я.
Тепер будинок і земельну ділянку можуть конфіскувати.
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ці активи в порядку забезпечення позову.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України - подання неправдивих відомостей у декларації. За цією статтею передбачено штраф до 85 000 грн, громадські роботи або обмеження волі до двох років. Також суд може заборонити обіймати посади до трьох років.
