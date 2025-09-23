Заволодіння ₴5,3 мільярда банку: справу Коломойського направили до суду

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського, колишнього акціонера Приватбанку, а також екскерівника столичної філії цього банку.

Про це інформують пресслужби Офісу генпрокурора і Бюро економічної безпеки, передає Укрінформ.

«Встановлено, що члени створеного бізнесменом угруповання, підробили банківські документи, що дозволило створити видимість внесків готівки у касу банку від імені організатора. Надалі обвинувачені імітували інкасування внесених коштів до столичної філії головного офісу установи.

Це дозволило зарахувати на рахунок ексакціонера фінансової установи понад 5,3 млрд грн під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної обвинуваченим.

Ця сума була активом банківської установи, нафтовидобувної компанії та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.

Частину отриманих коштів в сумі 4,1 млрд грн бізнесмен легалізував», - йдеться у повідомленні прокуратури.

У БЕБ зазначили, що, за даними слідства, у період з березня 2013 року по лютий 2014 року організована група, створена та очолювана Коломойським, діяла як стійке об'єднання з чітким розподілом функцій між учасниками. Їх план був спрямований на заволодіння коштами низки великих підприємств та банківських установ. Зокрема, під виглядом законних фінансово-господарських операцій та із використанням підроблених документів здійснювався вивід коштів із рахунків банку та акціонерного товариства «Укрнафта», а також учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.

«Гроші спільники виводили шляхом проведення банківських переказів на підставі фіктивних документів та створення штучної видимості законності їх походження. Для цього оформлювали нібито внесення готівки, що фактично не здійснювалося. Далі кошти переводилися між різними банківськими установами, а для прикриття їх незаконного походження укладалися фіктивні договори, зокрема щодо нібито виконання геологорозвідувальних робіт. У такий спосіб на особистий рахунок олігарха було зараховано понад 5,3 млрд грн, що дало змогу легалізувати ці кошти та замаскувати їхнє справжнє походження», - йдеться у повідомленні БЕБ.

Експертні дослідження та аналіз руху коштів підтвердили, що лише «Укрнафті» збитки склали близько 3 млрд грн. Загальна сума незаконно привласнених і легалізованих коштів перевищила 5,3 млрд грн. Отримані докази свідчать про масштабність схеми та багаторівневий характер її реалізації, що включав підроблення документів, використання підконтрольних юридичних осіб та залучення декількох банківських структур, вказують у БЕБ.

Повідомляється, що матеріали стосовно ще п'ятьох учасників угруповання виділені в окремі кримінальні провадження.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили розслідування стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського та колишнього керівника столичної філії одного із банків про заволодіння мільярдами гривень і легалізацію доходів.

2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 жовтня з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 509,96 млн грн. Згодом суд неодноразово зменшував заставу Коломойському. Наразі він перебуває під вартою.