Зеленський обговорив використання російських активів з Гергієвою

 

Президент України Володимир Зеленський перед участю в Генеральній асамблеї ООН провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у Нью-Йорку. Про це Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки. Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ", - написав Зеленський у Телеграм.

"Окрему увагу приділили порушенням Росією повітряного простору країн - членів НАТО, зокрема 22 вересня в Копенгагені. Обмінялися думками щодо причин. Якщо не буде рішучої відповіді союзників - держав та інституцій - на агресивні провокації, Росія продовжить їх", - зазначив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

