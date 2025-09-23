Зеленський обговорив використання російських активів з Гергієвою

Президент України Володимир Зеленський перед участю в Генеральній асамблеї ООН провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у Нью-Йорку. Про це Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки. Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ", - написав Зеленський у Телеграм.

"Окрему увагу приділили порушенням Росією повітряного простору країн - членів НАТО, зокрема 22 вересня в Копенгагені. Обмінялися думками щодо причин. Якщо не буде рішучої відповіді союзників - держав та інституцій - на агресивні провокації, Росія продовжить їх", - зазначив президент.