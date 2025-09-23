Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський та Рютте обговорили захист від ударів РФ

 

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 вересня, провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорювали передусім необхідність "реального" захисту від російських ударів, написав Зеленський у соцмережах.

"Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО - у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати. Обговорили з Марком реалізацію програми PURL ("Перелік пріоритетних потреб України"), передусім щодо ППО, те, що потрібно найшвидше. Марк почав відповідну комунікацію з іншими партнерами", - повідомив Зеленський.

Білий дім підтвердив зустріч Трампа та Зеленського у вівторок

Тим часом речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп зустрінеться із Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня.

"Президент (США. - Ред.) проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН, а також лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу", - зазначила Левітт на брифінгу у понеділок.

У вечірньому зверненні напередодні, 21 вересня, Зеленський повідомив, що у нього заплановано майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн у Нью-Йорку. Крім того, під час проведення Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, і п'ятий саміт Кримської платформи.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес