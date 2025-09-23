Зеленський та Рютте обговорили захист від ударів РФ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 вересня, провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорювали передусім необхідність "реального" захисту від російських ударів, написав Зеленський у соцмережах.

"Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО - у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати. Обговорили з Марком реалізацію програми PURL ("Перелік пріоритетних потреб України"), передусім щодо ППО, те, що потрібно найшвидше. Марк почав відповідну комунікацію з іншими партнерами", - повідомив Зеленський.

Білий дім підтвердив зустріч Трампа та Зеленського у вівторок

Тим часом речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп зустрінеться із Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня.

"Президент (США. - Ред.) проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН, а також лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу", - зазначила Левітт на брифінгу у понеділок.

У вечірньому зверненні напередодні, 21 вересня, Зеленський повідомив, що у нього заплановано майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн у Нью-Йорку. Крім того, під час проведення Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, і п'ятий саміт Кримської платформи.