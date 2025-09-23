Фінансові новини
23.09.25
10:03
RSS
мапа сайту
Важливо напередодні зими зміцнити ППО: Зеленський провів розмову зі Стармером
08:57 23.09.2025 |
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Він наголосив на необхідності посилення ППО, особливо напередодні зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента у соцмережі Х.
"Сконтактував із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дуже ціную твою підтримку, Кіре. Важливо зміцнити нашу ППО, і особливо - перед зимою. Працюємо для цього фактично щодня", - заявив Зеленський.
Водночас президент наголосив, що здатність України захищати небо - це наша здатність спрямовувати війну курсом до її завершення.
"Росіяни можуть воювати тільки знищуючи життя. Відповідно, захист життя - це наближення миру", - пояснив глава держави.
У НАТО дізналися про потреби України в ППО
Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони поговорили напередодні зустрічей на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Дуже детальна розмова з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, насамперед про необхідність реального захисту від російських ударів", - написав глава держави.
Як повідомив президент, українська сторона передала партнерам актуальну інформацію про потреби в системах і ракетах ППО, які можуть істотно вплинути на хід подій і обмежити можливості РФ продовжувати війну.
Крім того, Зеленський обговорив з Рютте реалізацію програми PURL, особливо в питанні протиповітряної оборони.
