Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Важливо напередодні зими зміцнити ППО: Зеленський провів розмову зі Стармером

 

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Він наголосив на необхідності посилення ППО, особливо напередодні зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента у соцмережі Х.

"Сконтактував із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дуже ціную твою підтримку, Кіре. Важливо зміцнити нашу ППО, і особливо - перед зимою. Працюємо для цього фактично щодня", - заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що здатність України захищати небо - це наша здатність спрямовувати війну курсом до її завершення.

"Росіяни можуть воювати тільки знищуючи життя. Відповідно, захист життя - це наближення миру", - пояснив глава держави.

У НАТО дізналися про потреби України в ППО

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони поговорили напередодні зустрічей на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Дуже детальна розмова з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, насамперед про необхідність реального захисту від російських ударів", - написав глава держави.

Як повідомив президент, українська сторона передала партнерам актуальну інформацію про потреби в системах і ракетах ППО, які можуть істотно вплинути на хід подій і обмежити можливості РФ продовжувати війну.

Крім того, Зеленський обговорив з Рютте реалізацію програми PURL, особливо в питанні протиповітряної оборони.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес