Зеленський запровадив санкції проти ексвласника «Дельта Банку» Лагуна. Він виїхав з України три роки тому

Колишній власник "Дельта Банку" та низки інших фінансових установ Микола Лагун потрапив під українські санкції.

Лагун вказаний серед шести осіб, санкції РНБО щодо яких президент Володимир Зеленський затвердив своїм указом №694/2025 від 20 вересня.

Згідно із документом, щодо Лагуна запроваджено повний набір санкцій, частина з них - строком на 10 років, решта - безстроково.

Як виняток, Лагун має продовжувати виконувати свої зобов'язання перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Державною іпотечною установою.

Підстави для запровадження санкцій проти колишнього банкіра не вказані, проте разом із ним до цього санкційного списку внесені, зокрема, голова російської "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна та проросійський пропагандист Олександр Роджерс.

Як повідомлялося, раніше у пресслужбі Офісу президента заявляли, що цим указом президент Володимир Зеленський увів санкції РНБО проти шістьох російських пропагандистів.

Як Лагун виїхав з України та у чому його підозрюють?

Як повідомлялося, Микола Лагун зміг виїхати з України завдяки рішенню Печерського районного суду Києва, ухваленому у листопаді 2021 року. Тоді суд вирішив, що Лагун нібито добросовісно виплачує багатомільярдну заборгованість перед державними банками, перераховуючи частину своєї офіційної зарплати, отриманої у пов'язаній з ним же компанії.

Сам Лагун у 2022 році розповідав у суді, що з травня 2022 року проживає у Відні і не планує виїжджати до України найближчим часом.

У жовтні 2023 року Лагуна оголосили у розшук, а у листопаді 2024 року Офіс генпрокурора заявив, що Лагуна оголосили у міжнародний розшук у справі про ухилення від сплати податків на 33 млн грн.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Миколі Лагуну про підозру у розтраті понад 1 млрд грн коштів "Дельта Банку". Однак Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про арешт Лагуна з альтернативою застави в 1 млрд грн, обравши для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Дельта Банк" було визнано неплатоспроможним 2 березня 2015 року, рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" Нацбанк ухвалив 2 жовтня 2015 року.

За оцінкою Фонду гарантування вкладів фізосіб, орієнтовні загальні втрати кредиторів внаслідок доведення до банкрутства "Дельта Банку" становлять понад 24,5 млрд грн. Фонд гарантування в судах намагався стягнути з Лагуна, а також інших колишніх посадовців фінустанови 22,86 млрд грн завданих збитків.

Найбільшими акціонерами "Дельта Банку" на початок 2015 року були Микола Лагун (70,61%), який також очолював наглядову раду банку, та Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів "Дельта Банк" посідав 4 місце (60,3 млрд грн) серед 158 банків, що діяли на той момент.

В Україні Миколі Лагуну належали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" та "Кредитпромбанк", а також білоруський "Дельта Банк". Усі вони були ліквідовані, за винятком "Астра Банку", який був проданий Фондом гарантування вкладів.