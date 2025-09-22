Фінансові новини
- |
- 22.09.25
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: Ніхто не розглядає «корейську» чи будь-яку іншу модель завершення війни
12:30 22.09.2025 |
Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але водночас ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що врешті-решт буде, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю.
"Тому кажуть, наприклад, президент Франції Макрон, що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше", - наголосив президент.
За його словами, "ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу".
"Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок", - зазначив він.
Зеленський зауважив, що Україна знає, які гарантії безпеки важливі і не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією, а якщо навіть дадуть можливість прийти, то вони зустрінуть опір.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
ТОП-НОВИНИ
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
|«Стіна дронів» від ЄС захищатиме також Україну – Єврокомісія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|Зеленський: Ніхто не розглядає «корейську» чи будь-яку іншу модель завершення війни
|В Україні з'являться окремі штурмові війська - Зеленський
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
Бізнес
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ