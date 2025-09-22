В Україні з'являться окремі штурмові війська - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ. Під час зустрічі з журналістами він розповів про "хороший результат", який демонструють впродовж 2025-го року штурмові батальйони Збройних сил України (ЗСУ).

"І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Росіяни вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, ухвалене це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень - 10 днів і все буде працювати", - розповів президент, цитує у суботу, 20 вересня, агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, це будуть "сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим". "Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ (десантно-штурмові війська. - Ред.) виконують сильні задачі", - додав він.

На початку червня Зеленський призначив командувачем Десантно-штурмових військ (ДШВ) Олега Апостола, який до цього був заступником головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського. Натомість командир 414-ї бригади Роберт Бровді ("Мадяр") очолив Сили безпілотних систем.