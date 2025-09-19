Авторизация

ЄС пропонує санкції проти ще 118 «тіньових суден» РФ та компаній в Китаї

 

У рамках 19-го пакета санкцій проти Росії Єврокомісія пропонує суттєво розширити список підсанкційних "тіньових суден" РФ та покарати НПЗ, нафтотрейдерів та нафтохімічні компанії в третіх країнах, зокрема, в Китаї.

Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, передає кореспондентка "Європейської правди".

Глава Єврокомісії нагадала, що ЄС нещодавно знизив верхню межу ціни на сиру нафту до $47,6.

"Щоб посилити контроль за дотриманням санкцій, ми зараз вводимо санкції щодо 118 додаткових суден з "тіньового флоту", - повідомила вона, додавши, що загалом понад 560 суден будуть включені до списку санкцій ЄС.

Також, ЄС націлюється на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включаючи Китай, повідомила фон дер Ляєн.

"За три роки доходи Росії від нафти в Європі знизилися на 90 %. Зараз ми остаточно перегортаємо цю сторінку", - сказала очільниця Єврокомісії.

Також Єврокомісія у рамках 19-го пакета санкцій проти Росії пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію до 1 січня 2027 року.
 

