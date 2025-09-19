Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 16:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС пропонує санкції проти ще 118 «тіньових суден» РФ та компаній в Китаї
15:51 19.09.2025 |
У рамках 19-го пакета санкцій проти Росії Єврокомісія пропонує суттєво розширити список підсанкційних "тіньових суден" РФ та покарати НПЗ, нафтотрейдерів та нафтохімічні компанії в третіх країнах, зокрема, в Китаї.
Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, передає кореспондентка "Європейської правди".
Глава Єврокомісії нагадала, що ЄС нещодавно знизив верхню межу ціни на сиру нафту до $47,6.
"Щоб посилити контроль за дотриманням санкцій, ми зараз вводимо санкції щодо 118 додаткових суден з "тіньового флоту", - повідомила вона, додавши, що загалом понад 560 суден будуть включені до списку санкцій ЄС.
Також, ЄС націлюється на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включаючи Китай, повідомила фон дер Ляєн.
"За три роки доходи Росії від нафти в Європі знизилися на 90 %. Зараз ми остаточно перегортаємо цю сторінку", - сказала очільниця Єврокомісії.
Також Єврокомісія у рамках 19-го пакета санкцій проти Росії пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію до 1 січня 2027 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
ТОП-НОВИНИ
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
|ЄС пропонує санкції проти ще 118 «тіньових суден» РФ та компаній в Китаї
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду
|Іспанія підтримує зусилля ЄС щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
|Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров
Бізнес
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин