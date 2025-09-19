Іспанія підтримує зусилля ЄС щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Уряд Іспанії підтримує зусилля Європейської комісії щодо монетизації заморожених російських активів у ЄС для допомоги Україні.

Про це заявив міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Іспанія виступає за максимальне збільшення фінансування України... Ми виступаємо за те, щоб розглянути креативні способи використання цих заморожених активів», - заявив Куерпо.

За його словами, Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського скрапленого газу в Європейському Союзі, працює над скороченням цього імпорту та диверсифікацією поставок з таких країн, як США.