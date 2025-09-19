Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров
12:59 19.09.2025 |
Сили оборони зупинили наступ росіян на Сумському та Запорізькому напрямках, а також в районі Покровська, зараз стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров.
"Ми стабілізували ситуацію. Наша стратегія полягає в тому, щоб не дати їм можливості маневрувати. Незважаючи на те, що їхні ЗМІ заявляють про їхній прогрес, їх зупинено. Ми зупинили їх на півночі, на Сумщині... Потім вони маневрували в районі Запоріжжя та Покровська, де ми їх також зупинили", - сказав він в інтерв'ю CNN.
За його словами, лінія фронту стабілізована. Сили оборони захищають повітряний простір України, однак росіяни продовжують атаки, тому потрібна підтримка партнерів, зокрема США.
"Звичайно, нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Нам потрібно фінансування для безпілотників-перехоплювачів", - додав Умєров.
Він зазначив, що "Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день".
"Тому до кінця року, я думаю, вони будуть розширювати їх. І це показує, що у Росії немає серйозних намірів закінчити цю війну", - зазначив секретар РНБО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
|Зеленський засекретив дані про нові маєтки чиновників і підприємства ОПК
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Іспанія підтримує зусилля ЄС щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
|Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров
|Німеччина підтримує активніше використання заморожених активів РФ
|Порошенко повіз на фронт велику партію допомоги – дрони, броньовані медеваки, екскаватори і РЕБ
|МАГАТЕ ухвалило ще одну резолюцію - закликає Росію негайно деокупувати ЗАЕС
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
Бізнес
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
|Google інвестує понад $6 млрд у штучний інтелект у Британії