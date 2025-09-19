Авторизация

Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

12:59 19.09.2025 |

Політика

 

Сили оборони зупинили наступ росіян на Сумському та Запорізькому напрямках, а також в районі Покровська, зараз стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров.

"Ми стабілізували ситуацію. Наша стратегія полягає в тому, щоб не дати їм можливості маневрувати. Незважаючи на те, що їхні ЗМІ заявляють про їхній прогрес, їх зупинено. Ми зупинили їх на півночі, на Сумщині... Потім вони маневрували в районі Запоріжжя та Покровська, де ми їх також зупинили", - сказав він в інтерв'ю CNN.

За його словами, лінія фронту стабілізована. Сили оборони захищають повітряний простір України, однак росіяни продовжують атаки, тому потрібна підтримка партнерів, зокрема США.

"Звичайно, нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Нам потрібно фінансування для безпілотників-перехоплювачів", - додав Умєров.

Він зазначив, що "Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день".

"Тому до кінця року, я думаю, вони будуть розширювати їх. І це показує, що у Росії немає серйозних намірів закінчити цю війну", - зазначив секретар РНБО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

