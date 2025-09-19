Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 13:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина підтримує активніше використання заморожених активів РФ
12:55 19.09.2025 |
Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що його країна хоче продуктивно працювати над ідеями щодо використання заморожених російських активів.
Про це він сказав у п'ятницю, 19 вересня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Клінгбайль заявив, що всі аспекти цього питання мають бути ретельно вивчені.
"Німеччина візьме на себе роль, в якій ми хочемо зробити речі можливими, а не блокувати їх", - наголосив він.
Досі ЄС використовував лише відсотки, отримані від активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.
Клінгбайль заявив, що коаліційний уряд його країни прагне більш інтенсивного використання заморожених активів, попри юридичні труднощі.
"Там є фінансова потреба. Ми хочемо виконати наші зобов'язання перед Україною", - додав німецький міністр.
Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність термінового розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.
За даними ЗМІ, Європейська комісія пропонує нову ідею, як відправити мільярди євро заморожених російських активів в Україну, замінивши гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.
Нова пропозиція може вивільнити значний потік додаткового фінансування для військових зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
|Зеленський засекретив дані про нові маєтки чиновників і підприємства ОПК
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Іспанія підтримує зусилля ЄС щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
|Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров
|Німеччина підтримує активніше використання заморожених активів РФ
|Порошенко повіз на фронт велику партію допомоги – дрони, броньовані медеваки, екскаватори і РЕБ
|МАГАТЕ ухвалило ще одну резолюцію - закликає Росію негайно деокупувати ЗАЕС
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
Бізнес
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
|Google інвестує понад $6 млрд у штучний інтелект у Британії