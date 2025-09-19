Німеччина підтримує активніше використання заморожених активів РФ

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що його країна хоче продуктивно працювати над ідеями щодо використання заморожених російських активів.

Про це він сказав у п'ятницю, 19 вересня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Клінгбайль заявив, що всі аспекти цього питання мають бути ретельно вивчені.

"Німеччина візьме на себе роль, в якій ми хочемо зробити речі можливими, а не блокувати їх", - наголосив він.

Досі ЄС використовував лише відсотки, отримані від активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Клінгбайль заявив, що коаліційний уряд його країни прагне більш інтенсивного використання заморожених активів, попри юридичні труднощі.

"Там є фінансова потреба. Ми хочемо виконати наші зобов'язання перед Україною", - додав німецький міністр.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність термінового розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.

За даними ЗМІ, Європейська комісія пропонує нову ідею, як відправити мільярди євро заморожених російських активів в Україну, замінивши гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.

Нова пропозиція може вивільнити значний потік додаткового фінансування для військових зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.