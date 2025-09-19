Авторизация

Порошенко повіз на фронт велику партію допомоги – дрони, броньовані медеваки, екскаватори і РЕБ

12:17 19.09.2025 |

Політика

Порошенко повіз на фронт велику партію допомоги – дрони, броньовані медеваки, екскаватори і РЕБ

 

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повіз на один з найгарячіших напрямків фронту великий вантаж. Вартість цього конвою - більше мільйона доларів. Більше десятка бригад та підрозділів ЗСУ отримають FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, комплекси РЕБ, детектори дронів, екскаватори, броньовані медичні евакуаційні автівки, прально-душові комплекси, Старлінки та комп'ютерну техніку. Все це для того, аби берегти життя українських захисників, наголошує Порошенко, повідомляється на сайті "Євросолідарності".

Порошенко повіз на фронт велику партію допомоги – дрони, броньовані медеваки, екскаватори і РЕБ

 

«Їдемо з великим вантажем техніки, зібраним за принципом «Save Soldier». Життя українського воїна - найважливіше, і має бути збережене. Для цього веземо екскаватори для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд, які стримують ворога. Два броньовані медевaки на базі Land Rover. Наявність таких машин на полі бою рятує сотні життів наших хлопців і дівчат. Додатково їх захищають комплекси РЕБ «Шатро», які ми також передаємо для захисту техніки», - написав Порошенко у соцмережах.

«Броньований Pinzgauer, оснащений обладнанням екстреної допомоги, передамо до військового шпиталю. Лікарі звернулися до нас у критичний момент, коли всі евакуаційні автомобілі шпиталю були знищені ворогом, і ми не могли стояти осторонь», - розповів Петро Порошенко.

«Веземо на фронт «Старлінки», а аткож іншу техніку, яку держава, на жаль, не забезпечує», - констатує п'ятий Президент. Він зауважив, що допомога для фронту від Фонду Порошенка була в значно більшою, якби не антиконституційні санкції.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,14 0,34 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,4750  0,13 0,26 48,5100  0,12 0,25

