Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований
14:18 18.09.2025
Мета України щодо забезпечення можливості застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу уже найближчим часом буде реалізована, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.
"Ми поставили собі ціль 1000 дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч - це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів. Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований", - сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.
