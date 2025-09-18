Фінансові новини
- 18.09.25
- 15:47
- RSS
- мапа сайту
Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль
14:14 18.09.2025 |
Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.
"Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше - це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил", - сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.
Він пояснив, що ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив.
"Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури", - зазначив міністр оборони.
За його словами, центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання. "...Які, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу", - додав Шмигаль.
