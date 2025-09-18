Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

 

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

"Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше - це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил", - сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.

Він пояснив, що ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив.

"Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури", - зазначив міністр оборони.

За його словами, центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання. "...Які, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу", - додав Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,03 0,08 41,2550  0,02 0,04
EUR 48,7700  0,07 0,14 48,8000  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес