НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тиранія знову загрожує Європі: король Чарльз закликав підтримати Україну, Трамп відреагував

Тиранія знову загрожує Європі: король Чарльз закликав підтримати Україну, Трамп відреагував

 

Король Великої Британії Чарльз III закликав союзників об'єднатись для підтримки України.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву він зробив під час спільної вечері з президентом США Дональдом Трампом, пише Sky News.

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир", - сказав він.

Водночас президент США Дональд Трамп кивнув у відповідь на його слова.

Під час своєї промови Чарльз згадав, Велика Британія та США "разом боролися, щоб перемогти сили тиранії" у двох світових війнах. Він також сподівається, що Британія і США можуть "йти ще далі" в економічній співпраці, ніж передбачено торгівельною угодою, підписаною на початку цього року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

Бізнес