Тиранія знову загрожує Європі: король Чарльз закликав підтримати Україну, Трамп відреагував

Король Великої Британії Чарльз III закликав союзників об'єднатись для підтримки України.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву він зробив під час спільної вечері з президентом США Дональдом Трампом, пише Sky News.

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир", - сказав він.

Водночас президент США Дональд Трамп кивнув у відповідь на його слова.

Під час своєї промови Чарльз згадав, Велика Британія та США "разом боролися, щоб перемогти сили тиранії" у двох світових війнах. Він також сподівається, що Британія і США можуть "йти ще далі" в економічній співпраці, ніж передбачено торгівельною угодою, підписаною на початку цього року.