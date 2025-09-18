Фінансові новини
Зеленський: у першому пакеті допомоги за програмою PURL будуть ракети для Patriot і HIMARS
23:51 17.09.2025 |
Програма із закупівлі американської зброї PURL вже залучали понад 2 мільярди доларів від партнерів України, заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою 17 вересня.
Відповідаючи на питання щодо ініціативи, він висловив очікування, що протягом тижня ця сума зросте до 3,5-3,6 мільярда.
За словами Зеленського, вартість перших пакетів допомоги сягає по 500 мільйонів доларів.
«Я не буду говорити всі деталі, (в першому пакеті - ред.) точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS», - сказав президент.
У серпні Нідерланди внесли в програму PURL 500 мільйонів доларів, спільний внесок Данії, Норвегії і Швеції сягнув 500 мільйонів доларів, Німеччина додала 500 мільйонів доларів.
14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО.
Після цього Сполучені Штати й НАТО запустили ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США.
За словами українського міністра оборони Дениса Шмигаля, завдяки новому механізму партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння і технологій через добровільні внески, нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання.
