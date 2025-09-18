Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: у першому пакеті допомоги за програмою PURL будуть ракети для Patriot і HIMARS

Зеленський: у першому пакеті допомоги за програмою PURL будуть ракети для Patriot і HIMARS

 

Програма із закупівлі американської зброї PURL вже залучали понад 2 мільярди доларів від партнерів України, заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою 17 вересня.

Відповідаючи на питання щодо ініціативи, він висловив очікування, що протягом тижня ця сума зросте до 3,5-3,6 мільярда.

За словами Зеленського, вартість перших пакетів допомоги сягає по 500 мільйонів доларів.

«Я не буду говорити всі деталі, (в першому пакеті - ред.) точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS», - сказав президент.

У серпні Нідерланди внесли в програму PURL 500 мільйонів доларів, спільний внесок Данії, Норвегії і Швеції сягнув 500 мільйонів доларів, Німеччина додала 500 мільйонів доларів.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО.

Після цього Сполучені Штати й НАТО запустили ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США.

За словами українського міністра оборони Дениса Шмигаля, завдяки новому механізму партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння і технологій через добровільні внески, нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

