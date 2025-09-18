Фінансові новини
18.09.25
- 02:06
- RSS
- мапа сайту
Рекрутинг бійців серед корінних народів РФ розпочали ГУР та Lobby X
23:33 17.09.2025 |
Рекрутингова платформа Lobby X та Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України уклали угоду про пошук кандидатів для заміщення вакансій в бойовому підрозділі корінних народів РФ "Номад" у складі Міжнародного легіону ГУР.
Як зазначили в ГУР, на території РФ проживає більше сотні корінних народів.
"Імперська політика москви століттями будувалася так, щоб позбавити їх політичної суб'єктності, асимілювати і використовувати в якості штурмового м'яса в нескінченних завойовницьких війнах. Утім напад путіна на Україну призвів до відновлення збройного опору московським окупантам цими народами, оскільки ГУР створив всі можливості та надав необхідні інструменти для цього", - йдеться в повідомленні.
Представник Lobby X додав, що для платформи - це "новий важливий виклик, адже йдеться про пошук фахівців з військових вакансій, що проживають на території України, але мають татарське, башкирське, калмицьке, алтайське, якутське тощо походження".
Співпраця Lobby X та ГУР відкриває нові можливості з укомплектування нових підрозділів, що виконують специфічні завдання. Швидкий та якісний підбір відповідних кадрів здатні виконувати лише професіонали рекрутингу найвищого рівня, і ми сподіваємося, що така співпраця принесе хороші результати, відзначили в ГУР.
"Номад" - створений на початку 2025 року бойовий підрозділ, що входить до складу Міжнародного легіону ГУР МО України. Складається з представників корінних народів РФ тюркського та калмицького походження. Нині це переважно калмики, татари, башкири та якути. Мета підрозділу - розпад РФ і створення незалежних національних держав на її колишній території.
"Якщо ви є представником одного з корінних народів рф і маєте бажання приєднатися до підрозділу "Номад" - надсилайте своє резюме на одну з вакансій за посиланням. https://nomad.lobbyx.army/. Розглядаються заявки як чинних військових, так і ще не мобілізованих", - повідомили в ГУР.
