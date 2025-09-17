Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bloomberg: Німеччина змінила позицію щодо використання заморожених активів РФ

 

Німеччина змінила позицію і тепер активно підтримує використання заморожених російських активів для фінансування України. Про це пише Bloomberg.

Раніше Берлін обережно ставився до цього, щоб захистити статус фінансового центру Європи та дотримуватись принципу державного імунітету.

Зараз же, за даними агентства, побоюючись, що у разі ослаблення підтримки США тягар допомоги Україні ляже на найбільшу економіку Європи, Німеччина виступає за максимальне використання заморожених російських активів.

Загалом у Європі та серед союзників із групи G7 зростає підтримка використання заморожених російських активів для додаткового фінансування оборони України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що ЄС має терміново розробити нове рішення для фінансування зусиль України на основі цих активів.

"Коштом грошових залишків заморожених російських активів ми можемо надати Україні репараційний кредит", - зазначила вона.

Водночас йдеться не про пряме конфіскування активів, чого продовжують вимагати США та деякі країни Східної Європи.

За інформацією агентства, цю тему обговорять деякі міністри фінансів ЄС на засіданні в Копенгагені цього тижня, а також лідери ЄС у жовтні. Остаточне рішення очікується на саміті лідерів ЄС 23-24 жовтня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

