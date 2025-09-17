Фінансові новини
Христя Фріланд стане спеціальним представником Канади з питань відбудови України
23:27 16.09.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив у вівторок про відхід Христі Фріланд з уряду, де вона обіймала посаду міністра транспорту, і призначення на посаду спеціального представника Канади з питань відбудови України, повідомляє Reuters.
"Христя має унікальні можливості для цієї своєчасної і важливої роботи, спрямованої на краще майбутнє для українців і мир в Європі", - заявив Карні в своїй заяві. Він не надав деталей щодо того, що саме буде передбачати нова посада", - зазначає Reuters.
"Цей крок означає кінець 12-річної внутрішньополітичної кар'єри Фріланд. У свій час її вважали потенційним майбутнім прем'єр-міністром, але в березні вона зазнала нищівної поразки від Карні в боротьбі за лідерство в правлячій Ліберальній партії", - зазначає агентство.
57-річна Фріланд, яка має українське походження і володіє українською мовою, сприяла жорсткій політиці Канади щодо Росії. Вона пішла з посади міністра фінансів у грудні 2024 року, але повернулася до уряду після перемоги Карні на виборах у квітні, обійнявши посади міністра транспорту та внутрішньої економіки.
