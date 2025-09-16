Авторизация

Україна має долучитися до створення «стіни від дронів» на кордоні ЄС – Єврокомісар

 

Європейський Союз має намір залучити Україну до проєкту створення так званої "стіни проти дронів" на східних кордонах блоку, використовуючи український досвід у протидії російським безпілотникам. Про це повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Укрінформу.

"Однією з нещодавніх дуже чітких вимог, про яку раніше говорила президентка Єврокомісії і яку ми обговорювали в так званих прикордонних державах-членах, які ми нещодавно відвідали разом з Урсулою фон дер Ляєн, була так звана стіна проти дронів. У цих прикордонних країнах нам потрібно створити "стіну проти дронів" разом з Україною та включити Україну до цього проєкту", - заявив Андрюс Кубілюс.

Поштовхом до активізації роботи став інцидент із вторгненням російських дронів у повітряний простір Польщі, що продемонстрував необхідність швидкого посилення захисту від подібних атак. Єврокомісар підкреслив, що співпраця з Україною у цьому напрямі є ключовою.

Він зазначив, що Європі варто перейняти в України не лише технології виробництва окремих типів дронів, а й підхід до створення комплексної інфраструктури для їх ефективного використання.

"Наприклад, коли ми говоримо про антидронну стіну, нам потрібно навчитися в України не лише виробляти якісь конкретні типи дронів, наприклад далекобійні, майже як "Фламінго", тому що виробництво дрона - це лише половина справи. Дуже важливо навчитися створювати цілу екосистему навколо, щоб використовувати ці дрони найефективніше. Це те, чого нам слід навчитися", - зазначив єврокомісар.

Кубілюс навів українську систему оборонних закупівель, як приклад, що дозволяє підрозділам Сил оборони та безпеки напряму замовляти та швидко отримувати безпілотники. Для порівняння, у країнах ЄС процес закупівлі дронів урядом може тривати до двох років, що, на думку комісара, є неприйнятним в умовах воєнної загрози.

У контексті Кубілюс також згадав про платформу Brave Tech EU, запущену влітку. Вона об'єднує українські та європейські стартапи для розробки нових проєктів, випробування озброєння на передовій, а також щоб європейці могли вивчити екосистему, створену в Україні.

Нагадаємо, що Андрюс Кубілюс ще у липні цього року закликав Литву та сусідні країни Балтії створити спільну систему захисту, яка базуватиметься на безпілотних технологіях.
Ключові теги: ЄС
 

