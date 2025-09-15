Фінансові новини
- 15.09.25
- 11:42
Стубб: спочатку припинення вбивств, а вже потім мирні перемовини
09:56 15.09.2025
Початку мирних переговорів України та Росії має передувати припинення бойових дій, переконаний президент Фінляндії Александр Стубб.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час виступу на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).
"Послідовність кроків має бути наступною: спочатку має бути припинення вбивств, потім - мирні переговори, а вже потім - умови гарантій безпеки для України",- уточнює Стубб.
При цьому президент Фінляндії відмовився відповідати на питання, чи доведеться Україні за результатами війни піти на територіальні поступки.
"Я фін, а тому не буду відповідатиму на це питання",- заявив він, проте додав, що якщо "вибір буде полягати між Ялтою та Гельсінкі, я хочу, щоб це було Гельсінкі".
"Ми зберегли свою незалежність, на відміну від країн Балтії. Так, ми втратили біля 10% своєї території, але ми зберегли свою незалежність",- нагадав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також вимагав від РФ припинення бойових дій для початку мирних переговорів. Проте після перемов із Владіміром Путіним на Алясці, президент США змінив свою точку зору і тепер говорить про підготовку мирної угоди без зупинки бойових дій.
Дональд Трамп напередодні вкотре заявив про те, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".
Зауважимо, що лише за вересень це не вперше, коли Трамп висловлював "розчарування" діями Путіна. Зокрема, 2 вересня він анонсував "певні дії".
