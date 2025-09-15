Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Данії дозволили будівництво українського заводу з виробництва ракетного палива, оминувши понад 20 законів

 

Уряд Данії ухвалив рішення, яке дозволяє звести завод української компанії Fire Point у місті Скридструп, ігноруючи понад 20 чинних законів та нормативних актів. Про це пише данське видання DR. Завод спеціалізуватиметься на виробництві твердого ракетного палива - ключового компонента для українських ракет.

Згідно з новим законом, данський уряд отримав право скасовувати або відхиляти інші законодавчі норми, якщо проєкт має важливе значення для національної оборони чи у випадках надзвичайних цивільних ситуацій. Також документ обмежує можливість громадян оскаржувати такі рішення. Термін дії закону встановлено до кінця 2028 року.

Серед актів, які можуть бути проігноровані, - закони про охорону довкілля, планування та захист природи. Закон передбачає можливість примусового вилучення земель для реалізації будівельних проєктів, а також спрощує процедури для створення оборонних підприємств, зокрема українських, і будівництва військових казарм.

Як пояснив головний юридичний консультант данського аналітичного центру Justitia Крістоффер Бадсе, Fire Point тимчасово звільнять від дії розпорядження про контроль ризику великих аварій, пов'язаних із небезпечними речовинами. Це означає, що компанія не зобов'язана дотримуватися низки вимог, спрямованих на запобігання масштабним інцидентам та мінімізацію шкоди для людей і довкілля.

Данська влада планує здійснювати постійний нагляд за будівництвом, співпрацювати з компанією та шукати практичні рішення для врахування питань безпеки, охорони здоров'я та екології.

Fire Point відома розробкою далекобійних безпілотників FP-1 та FP-2, а також ракети "Фламінго", яка має дальність польоту 3000 км. Окрім цього компанія веде розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9 та систем ППО.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,05 0,13 41,2800  0,04 0,10
EUR 48,4200  0,14 0,29 48,4500  0,14 0,29

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес