- 15.09.25
- 11:42
У Данії дозволили будівництво українського заводу з виробництва ракетного палива, оминувши понад 20 законів
09:46 15.09.2025 |
Уряд Данії ухвалив рішення, яке дозволяє звести завод української компанії Fire Point у місті Скридструп, ігноруючи понад 20 чинних законів та нормативних актів. Про це пише данське видання DR. Завод спеціалізуватиметься на виробництві твердого ракетного палива - ключового компонента для українських ракет.
Згідно з новим законом, данський уряд отримав право скасовувати або відхиляти інші законодавчі норми, якщо проєкт має важливе значення для національної оборони чи у випадках надзвичайних цивільних ситуацій. Також документ обмежує можливість громадян оскаржувати такі рішення. Термін дії закону встановлено до кінця 2028 року.
Серед актів, які можуть бути проігноровані, - закони про охорону довкілля, планування та захист природи. Закон передбачає можливість примусового вилучення земель для реалізації будівельних проєктів, а також спрощує процедури для створення оборонних підприємств, зокрема українських, і будівництва військових казарм.
Як пояснив головний юридичний консультант данського аналітичного центру Justitia Крістоффер Бадсе, Fire Point тимчасово звільнять від дії розпорядження про контроль ризику великих аварій, пов'язаних із небезпечними речовинами. Це означає, що компанія не зобов'язана дотримуватися низки вимог, спрямованих на запобігання масштабним інцидентам та мінімізацію шкоди для людей і довкілля.
Данська влада планує здійснювати постійний нагляд за будівництвом, співпрацювати з компанією та шукати практичні рішення для врахування питань безпеки, охорони здоров'я та екології.
Fire Point відома розробкою далекобійних безпілотників FP-1 та FP-2, а також ракети "Фламінго", яка має дальність польоту 3000 км. Окрім цього компанія веде розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9 та систем ППО.
