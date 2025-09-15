В Європі розглядають новий спосіб перерахувати заморожені російські активи Україні - Politico

Європейська комісія пропонує новий спосіб передачі заморожених російських активів Україні, замінивши гроші, перераховані Києву, борговими розписками, гарантованими ЄС.

Про це Politico розповіли чотири чиновники, ознайомлені з цим питанням, передає Укрінформ.

Нова пропозиція, яку один з чиновників назвав «юридично креативною», може вивільнити значний потік додаткового фінансування для Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.

За словами чотирьох чиновників, представники ЄК запропонували цю ідею заступникам міністрів фінансів за закритими дверима в Брюсселі в четвер, 11 вересня. Зазначається, що пропозиція була сприйнята з обережним ентузіазмом, але жодних угод чи зобов'язань укладено не було. Один з чиновників заявив, що офіційна пропозиція може з'явитися найближчим часом.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року було заморожено російські активи на суму майже 200 млрд євро. Більшість активів перебуває у власності фінансової установи Euroclear, що базується в Брюсселі. Оскільки Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі близько 8 млрд євро, країни ЄС обговорюють нові ідеї щодо продовження фінансування країни, яка постраждала від війни.

ЄК запропонувала обміняти грошові депозити, пов'язані з активами, на облігації з нульовим купоном, які будуть спільно гарантовані країнами ЄС. Ця ідея ще не затверджена, і на розгляді також знаходяться інші варіанти використання російських активів, заявили чиновники.

Згідно з правилами, будь-які активи, що зберігаються в Euroclear, і чий термін погашення настає, повинні бути переведені на депозитний рахунок в Європейському центральному банку, який, у свою чергу, нараховує відсотки на збережені грошові кошти. Дотепер ЄС використовував отримані відсотки для погашення своєї частки позики G7 в розмірі 45 млрд євро Україні, яка незабаром буде повністю виплачена.

Тепер, коли в України закінчуються гроші, ЄК запропонувала використовувати ці грошові депозити в ЄЦБ для фінансування «позики на репарації», щоб допомогти підтримати розірвану війною країну в найближчі роки.

«Україна поверне позику тільки після того, як Росія виплатить репарації. Ці гроші допоможуть Україні вже сьогодні», - заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн у середу під час щорічного звернення до Європейського парламенту, не уточнюючи деталі.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підтвердив рішучу незгоду своєї країни з переміщенням заморожених російських активів, які переважно зберігаються в бельгійських банках, в інтересах допомоги Україні.