Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Європі розглядають новий спосіб перерахувати заморожені російські активи Україні - Politico

 

Європейська комісія пропонує новий спосіб передачі заморожених російських активів Україні, замінивши гроші, перераховані Києву, борговими розписками, гарантованими ЄС.

Про це Politico розповіли чотири чиновники, ознайомлені з цим питанням, передає Укрінформ.

Нова пропозиція, яку один з чиновників назвав «юридично креативною», може вивільнити значний потік додаткового фінансування для Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.

За словами чотирьох чиновників, представники ЄК запропонували цю ідею заступникам міністрів фінансів за закритими дверима в Брюсселі в четвер, 11 вересня. Зазначається, що пропозиція була сприйнята з обережним ентузіазмом, але жодних угод чи зобов'язань укладено не було. Один з чиновників заявив, що офіційна пропозиція може з'явитися найближчим часом.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року було заморожено російські активи на суму майже 200 млрд євро. Більшість активів перебуває у власності фінансової установи Euroclear, що базується в Брюсселі. Оскільки Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі близько 8 млрд євро, країни ЄС обговорюють нові ідеї щодо продовження фінансування країни, яка постраждала від війни.

ЄК запропонувала обміняти грошові депозити, пов'язані з активами, на облігації з нульовим купоном, які будуть спільно гарантовані країнами ЄС. Ця ідея ще не затверджена, і на розгляді також знаходяться інші варіанти використання російських активів, заявили чиновники.

Згідно з правилами, будь-які активи, що зберігаються в Euroclear, і чий термін погашення настає, повинні бути переведені на депозитний рахунок в Європейському центральному банку, який, у свою чергу, нараховує відсотки на збережені грошові кошти. Дотепер ЄС використовував отримані відсотки для погашення своєї частки позики G7 в розмірі 45 млрд євро Україні, яка незабаром буде повністю виплачена.

Тепер, коли в України закінчуються гроші, ЄК запропонувала використовувати ці грошові депозити в ЄЦБ для фінансування «позики на репарації», щоб допомогти підтримати розірвану війною країну в найближчі роки.

«Україна поверне позику тільки після того, як Росія виплатить репарації. Ці гроші допоможуть Україні вже сьогодні», - заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн у середу під час щорічного звернення до Європейського парламенту, не уточнюючи деталі.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підтвердив рішучу незгоду своєї країни з переміщенням заморожених російських активів, які переважно зберігаються в бельгійських банках, в інтересах допомоги Україні.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,05 0,13 41,2800  0,04 0,10
EUR 48,4200  0,14 0,29 48,4500  0,14 0,29

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес