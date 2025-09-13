Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Східний вартовий»: інтеграція з ППО Україна не передбачена

 

Нова місія "Східний вартовий" буде зосереджена на захисті території НАТО, вона не передбачає інтеграції з протиповітряною обороною (ППО) України. Це випливає з заяви головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича на пресконференції

у п'ятницю, 12 вересня.

Журналісти запитали Гринкевича, чи не час інтегрувати ППО Альянсу з Україною, оскільки доводиться діяти проти одного й того самого ворога. "Східний вартовий" зосереджений на захисті території Альянсу. На цей момент я не бачу жодного конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони готові зробити для цієї справи", - відповін він.

За словами генерала, операція "Східний вартовий" охоплюватиме весь східний фланг НАТО - від півночі до Чорного і Середземного морів. "Вона інтегруватиме повітряні та наземні системи оборони і збільшить обмін інформацією між країнами. Перш за все, це ще більше зміцнить нашу здатність закривати і захищати Альянс", - додав він.

Гринкевич пояснив, що до операції на східному фланзі НАТО були окремі повітряні патрулі, а також наземні системи ППО в кількох локаціях. "Тепер це буде комплексний та інтегрований підхід. З додатковими ресурсами ми зможемо закрити прогалини, зможемо зосередити сили там, де потрібно, щоб захищатися у момент конкретної загрози. І в нас буде набагато кращий зв'язок по всьому східному флангу", - сказав він.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,15 0,36 41,2400  0,15 0,36
EUR 48,2800  0,28 0,58 48,3100  0,28 0,58

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес