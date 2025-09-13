«Східний вартовий»: інтеграція з ППО Україна не передбачена

Нова місія "Східний вартовий" буде зосереджена на захисті території НАТО, вона не передбачає інтеграції з протиповітряною обороною (ППО) України. Це випливає з заяви головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича на пресконференції

у п'ятницю, 12 вересня.

Журналісти запитали Гринкевича, чи не час інтегрувати ППО Альянсу з Україною, оскільки доводиться діяти проти одного й того самого ворога. "Східний вартовий" зосереджений на захисті території Альянсу. На цей момент я не бачу жодного конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони готові зробити для цієї справи", - відповін він.

За словами генерала, операція "Східний вартовий" охоплюватиме весь східний фланг НАТО - від півночі до Чорного і Середземного морів. "Вона інтегруватиме повітряні та наземні системи оборони і збільшить обмін інформацією між країнами. Перш за все, це ще більше зміцнить нашу здатність закривати і захищати Альянс", - додав він.

Гринкевич пояснив, що до операції на східному фланзі НАТО були окремі повітряні патрулі, а також наземні системи ППО в кількох локаціях. "Тепер це буде комплексний та інтегрований підхід. З додатковими ресурсами ми зможемо закрити прогалини, зможемо зосередити сили там, де потрібно, щоб захищатися у момент конкретної загрози. І в нас буде набагато кращий зв'язок по всьому східному флангу", - сказав він.