- 12.09.25
- 18:23
- RSS
- мапа сайту
Расмуссен: ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній розміститися та виробляти продукцію в Данії
17:51 12.09.2025
Данія продовжуватимемо забезпечувати тісну співпрацю данських оборонних компаній з українськими колегами, заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен під час візиту до Києва у п'ятницю.
"Щоб зміцнити оборону України, ми продовжуватимемо забезпечувати тісну співпрацю данських оборонних компаній зі своїми українськими колегами. Ми прагнемо збільшити присутність данських компаній в Україні. Сьогодні зі мною представник найбільшої данської оборонної компанії. І в тісному діалозі з урядом України ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній розміститися та виробляти продукцію в Данії", - сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.
Расмуссен назвав "великим проривом" позаминулого тижня, коли компанія Firepoint оголосила, що розгорне виробничі лінії в Данії. За словами міністра, Данія веде діалог з багатьма українськими компаніями за цим напрямком.
"Я не буду конкретним, називаючи жодних цифр, але передбачаю, що інші підуть шляхом, запропонованим Firepoint. І це буде на користь обом нашим країнам, створивши безпечну гавань для українського оборонного виробництва, а також допомагаючи Данії нарощувати власне стримування та оборону", - зазначив глава МЗС.
Він анонсував, що сьогодні зустрінеться з українськими та данськими оборонними компаніями.
"Обидві сторони готові співпрацювати та інвестувати одна в одну", - додав він.
