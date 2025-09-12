Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Расмуссен: ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній розміститися та виробляти продукцію в Данії

 

Данія продовжуватимемо забезпечувати тісну співпрацю данських оборонних компаній з українськими колегами, заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен під час візиту до Києва у п'ятницю.

"Щоб зміцнити оборону України, ми продовжуватимемо забезпечувати тісну співпрацю данських оборонних компаній зі своїми українськими колегами. Ми прагнемо збільшити присутність данських компаній в Україні. Сьогодні зі мною представник найбільшої данської оборонної компанії. І в тісному діалозі з урядом України ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній розміститися та виробляти продукцію в Данії", - сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.

Расмуссен назвав "великим проривом" позаминулого тижня, коли компанія Firepoint оголосила, що розгорне виробничі лінії в Данії. За словами міністра, Данія веде діалог з багатьма українськими компаніями за цим напрямком.

"Я не буду конкретним, називаючи жодних цифр, але передбачаю, що інші підуть шляхом, запропонованим Firepoint. І це буде на користь обом нашим країнам, створивши безпечну гавань для українського оборонного виробництва, а також допомагаючи Данії нарощувати власне стримування та оборону", - зазначив глава МЗС.

Він анонсував, що сьогодні зустрінеться з українськими та данськими оборонними компаніями.

"Обидві сторони готові співпрацювати та інвестувати одна в одну", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,15 0,36 41,2400  0,15 0,36
EUR 48,2800  0,28 0,58 48,3100  0,28 0,58

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес