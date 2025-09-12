Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що не знає, чи готова наразі Росія до переговорів

 

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що не може сказати, чи готова тепер Росія до мирних переговорів.

"Нині президент України Володимир Зеленський хоче цього, а президент Росії Володимир Путін - неясно, чи хоче", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

"Моє терпіння начебто вже вичерпується, і вичерпується швидко, але ж потрібні двоє, щоб танцювати танго... Коли Путін хотів це зробити, Зеленський - ні. Коли Зеленський хотів - Путін не хотів..." - сказав він.

"Нам доведеться виступити дуже, дуже жорстко", - додав Трамп.

Він також сказав, що його терпіння щодо РФ у зв'язку із ситуацією в Україні "начебто вичерпується, і вичерпується швидко".

"Ми збираємося запровадити дуже жорсткі санкції, націлені на банки, а також завдати удару по нафті і (торговельних) митах", - сказав Трамп.

Він нагадав, що раніше ввів підвищені торговельні мита щодо Індії. "Але Індія була нашим найбільшим партнером", - наголосив президент США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,15 0,36 41,2400  0,15 0,36
EUR 48,2800  0,28 0,58 48,3100  0,28 0,58

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес