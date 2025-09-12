Авторизация

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ в Приморську на Балтійському морі - СБУ

 

Безпілотники Служби безпеки України вразили минулої ночі найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи, повідомили агентству у спецслужбі.

Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету рф від припинення експорту можуть становити до $41 млн.

Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій рф - НПС-3", НПС "Андреаполь" та НПС-7. Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

Приморськ - це ключовий хаб для завантаження тіньового флоту, з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить РФ приблизно $15 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

