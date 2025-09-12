Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Міноборони Польщі уточнили, де поляки вчитимуться в українців збивати дрони
13:45 12.09.2025 |
У Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною з приводу протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.
Про це йдеться у коментарі відомства у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
У Міноборони Польщі зазначили, що отримали багато питань з приводу місця проведення навчання.
"У зв'язку з питаннями щодо місця проведення запланованих навчань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що наразі між фахівцями обох країн ведуться переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протидронових систем. Очікується, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі", - йдеться у повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.
Напередодні начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорили правила обміну інформацією про повітряні загрози.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ в Приморську на Балтійському морі - СБУ
|У Міноборони Польщі уточнили, де поляки вчитимуться в українців збивати дрони
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
|Україна просить поступок у внесках до бюджету ЄС під час переговорів про вступ
|Нова очільниця МЗС Британії приїхала в Київ з пакетом допомоги Україні й санкціями проти Росії
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
Бізнес
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse