У Міноборони Польщі уточнили, де поляки вчитимуться в українців збивати дрони

 

У Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною з приводу протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.

Про це йдеться у коментарі відомства у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У Міноборони Польщі зазначили, що отримали багато питань з приводу місця проведення навчання.

"У зв'язку з питаннями щодо місця проведення запланованих навчань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що наразі між фахівцями обох країн ведуться переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протидронових систем. Очікується, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

Напередодні начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорили правила обміну інформацією про повітряні загрози.
