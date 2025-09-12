Нова очільниця МЗС Британії приїхала в Київ з пакетом допомоги Україні й санкціями проти Росії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яку призначили на посаду 5 вересня 2025 року, прибула з першим візитом до України й оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, куди увійшли близько 70 суден тіньового флоту та 30 фізичних і юридичних осіб.

"Великобританія не буде стояти склавши руки, поки Путін продовжує свою варварське вторгнення в Україну", - цитує міністерку пресслужба британського уряду.

Британія - один з головних союзників України, між країнами підписаний 100-річний договір про партнерство.

Нові обмеження проти Росії спрямовані на скорочення доходів путінського режиму та припинення постачання військового обладнання на тлі "безрозсудних" російських повітряних ударів, що порушили повітряний простір НАТО над Польщею та пошкодили Будинок уряду у Києві.

На сайті британського уряду повідомляється, що до санкційного списку потрапили такі танкери, як Mikhail Ulyanov, Kirill Lavrov, Nevskiy Prospect, Murmansk, Valentin Pikul, Vasily Dinkov, Ivan Aivazovskiy, Gazpromneft Zuid East, Gazpromneft Nordeast, Shturman Ovtsyn, Shturman Shcherbinin і десятки інших.

"Велика Британія вже наклала санкції на більше нафтових танкерів, ніж будь-яка інша країна", - повідомив британський уряд.

Крім того, санкції торкнулися десятків організацій та осіб, які підтримують російську військову машину, постачаючи електроніку, хімічні речовини й вибухівку для виробництва ракет та інших систем озброєння.

Серед них - підприємства російського оборонно-промислового комплексу: конструкторське бюро "Ікар", Митищинський приладобудівний завод, Сарапульський радіозавод, науково-виробниче підприємство "Звукотехніка", науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент", Російський інститут потужного радіобудування, науково-дослідний інститут "Солітон", виробниче об'єднання "Протон", науково-виробниче об'єднання "Поіск", заводи "Мезон", "Реконд" та "Елеконд", а також Брянський хімічний завод, Редкінський дослідний завод, компанії "РусПолімет" і "Технодинаміка".

До санкційного списку внесено й закордонні структури, що допомагали Москві обходити західні обмеження. Це турецька Mastel Makina Ithalat Ihracat, індійська Hayers Infotech, а також вісім китайських компаній: Jin Tang Technology, Scorpion's Holding Group, Xin Yu, Bin Yin, Soguzo, Phaeton Group, Tecgr та Shenzhen Blue Hat International Trade.

Міністерка закордонних справ також оголосила про виділення 142 мільйонів фунтів британської допомоги для підтримки України протягом зими й у 2026 році.

100 мільйонів фунтів призначені для відновлення критично важливих систем водопостачання й опалення, а також для підтримки постраждалих.

42 мільйони фунтів допоможуть відремонтувати мережі електропередач і забезпечити захист газової й енергетичної інфраструктури з настанням зимових холодів.