12.09.25
11:28
Половина українців вважає, що влада не бореться з корупцією – дослідження
09:33 12.09.2025 |
Більше половини українців вважає владу бездіяльною у подоланні корупції. 73% переконані, що подолати цю проблему можна лише завдяки системним реформам.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, повідомляє ГО Transparency International Ukraine.
Дослідження проведела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine.
За даними дослідників, 89% вважають серйозною проблемою передусім політичну корупцію, 81% - корупцію в бізнесі, 63% - побутову корупцію.
"Лише третина респондентів схвально оцінює роботу антикорупційних органів. Майже половина опитаних вважають Prozorro ефективним інструментом у зменшенні корупції, натомість 27% не поділяють таку думку", - зазначає громадська організація.
