Половина українців вважає, що влада не бореться з корупцією – дослідження

За даними співрозмовників агентства, Кабмін і Міністерство фінансів України наполягають, що для двох років потрібно близько $37,5 млрд, тоді як у МВФ вважають, що ця сума буде суттєво більшою, з огляду на зростаючі військові витрати та інші потреби бюджету.